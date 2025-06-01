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Зеленський закликав не ігнорувати тривоги: Росіяни підготували "Калібри"

Катерина ТищенкоНеділя, 1 червня 2025, 21:59
Зеленський закликав не ігнорувати тривоги: Росіяни підготували Калібри
Зеленський у зверненні 1 червня, фото ОП

Президент Володимир Зеленський закликав українців не ігнорувати повітряні тривоги через можливу підготовку Росією чергового масованого удару.

Джерело: вечірнє звернення президента

Пряма мова: "Ще до початку здійснення цієї операції (операції СБУ зі знищення російської стратегічної авіації – ред.) у нас були дані розвідки про підготовку чергового російського масованого удару. І це дуже важливо для всіх наших людей – не ігнорувати повітряні тривоги.

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У ніч на сьогодні було більше 500 російських ударних дронів. Щотижня вони збільшували кількість одиниць на удар.

Зараз вони теж підготували "Калібри" з морських носіїв. Ми розуміємо, з ким маємо справу. Ми будемо захищатись всіма методами, які доступні Україні і українцям".

Деталі: Зеленський підкреслив, що Україна жодної секунди не хотіла цієї війни і пропонувала припинення вогню, однак росіяни не погодилися на цю пропозицію.

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Він також розповів, що у неділю провів тривалу нараду з міністром оборони Рустемом Умєровим, з міністром закордонних справ Андрієм Сибігою, з керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком, керівниками розвідок та військовими.

Пряма мова: "Ми обговорили, що саме очікуємо від зустрічі в Стамбулі в понеділок. Ми пропонуємо і надалі повне безумовне припинення вогню та всі достойні та раціональні кроки, які можуть дати тривалий і надійний мир. Українська пропозиція, яку ми дали росіянам, логічна та реалістична. Росіяни свій меморандум так і не передали нікому… Попри це ми спробуємо досягти хоч якогось прогресу на шляху до миру".

Зеленськийповітряна тривогавійна
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