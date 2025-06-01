Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Вибори в Польщі: екзит-пол показав мінімальну перевагу Тшасковського

Сергій Сидоренко, Катерина ТищенкоНеділя, 1 червня 2025, 22:07
Вибори в Польщі: екзит-пол показав мінімальну перевагу Тшасковського
Рафал Тшасковський, фото NurPhoto via Getty Images

За даними екзит-полу, у другому турі виборів президента Польщі мінімальну перевагу має кандидат від влади Рафал Тшасковський з 50.3% голосів.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на попередні дані екзит-полу Ipsos, підготовленого для телеканалів TVP, TVN та Polsat

Деталі: Результати екзит-полу оприлюднені о 21:00 за польським часом (22:00 за Києвом), коли закрилися дільниці для голосування.

Реклама:

За цими даними, перше місце на виборах президента може отримати кандидат від влади Рафал Тшасковський – чинний мер Варшави, якого висунула партія прем’єра Дональда Туска "Громадянська платформа". Екзит-пол прогнозує, що він отримає 50.3% голосів.

Його суперник, директор Інституту національної пам’яті Кароль Навроцький, відповідно, отримав 49.7% голосів.

Утім, розрив між ними у цьому опитуванні настільки малий, що не дозволяє з певністю прогнозувати перемогу будь-кого з кандидатів.

РЕКЛАМА:

Варто утім зауважити, що у першому турі цей екзит-пол коректно спрогнозував співвідношення голосів, які отримали тоді Тшасковський та Навроцький.

Вибори президента Польщі є вирішальними для формування політики країни, також вони засвідчили зміну ставлення до України. Деталі – у статті "Менше зло" не лише для України: хто і завдяки чому стане новим президентом Польщі

Польщавибори
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Вибори в Польщі: екзит-пол показав мінімальну перевагу Тшасковського
оновленоЗеленський про операцію СБУ: Використано 117 дронів, "офіс" був біля управління ФСБ
Зеленський змінив склад делегації для переговорів з РФ у Стамбулі
Командувач Сухопутних військ Драпатий подав рапорт про відставку
фотоУраження 41 бомбардувальника у РФ: джерело розкрило подробиці 1,5-річної спецоперації
Україна візьме участь у переговорах у Стамбулі на чолі з Умєровим
Усі новини...
Польща
У Польщі з 1 червня змінюються міграційні правила
Дуда нагородив Буданова однією з найвищих державних відзнак Польщі для іноземців
Поляки вважають, що Тшасковський краще дбатиме про Польщу на міжнародній арені
Останні новини
00:26
У травні Росія провела на 19% більше штурмів, ніж у квітні – DeepState
23:38
У Росії заявили, що Рубіо висловив Лаврову співчуття через підриви на залізниці
23:30
У Франківському драмтеатрі показали "Медею" Оксани Дмітрієвої. Рецензія
23:15
Тиждень почнеться зі спеки, подекуди пройдуть дощі
22:47
Майже половина боїв у неділю точилася на Покровському напрямку – Генштаб
22:26
10 поширених форм покарання, які нашкодять дитині
22:25
Загибель військових у навчальному таборі: Зеленський призначив нараду, обіцяє рішення
22:07
Вибори в Польщі: екзит-пол показав мінімальну перевагу Тшасковського
21:59
Зеленський закликав не ігнорувати тривоги: Росіяни підготували "Калібри"
21:51
формула-1Ферстаппен ризикує бути дискваліфікованим на одну гонку через зіткнення з Расселом
Усі новини...
Реклама:
Реклама: