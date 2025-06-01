Вибори в Польщі: екзит-пол показав мінімальну перевагу Тшасковського

За даними екзит-полу, у другому турі виборів президента Польщі мінімальну перевагу має кандидат від влади Рафал Тшасковський з 50.3% голосів.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на попередні дані екзит-полу Ipsos, підготовленого для телеканалів TVP, TVN та Polsat

Деталі: Результати екзит-полу оприлюднені о 21:00 за польським часом (22:00 за Києвом), коли закрилися дільниці для голосування.

Реклама:

За цими даними, перше місце на виборах президента може отримати кандидат від влади Рафал Тшасковський – чинний мер Варшави, якого висунула партія прем’єра Дональда Туска "Громадянська платформа". Екзит-пол прогнозує, що він отримає 50.3% голосів.

Його суперник, директор Інституту національної пам’яті Кароль Навроцький, відповідно, отримав 49.7% голосів.

Утім, розрив між ними у цьому опитуванні настільки малий, що не дозволяє з певністю прогнозувати перемогу будь-кого з кандидатів.

РЕКЛАМА:

Варто утім зауважити, що у першому турі цей екзит-пол коректно спрогнозував співвідношення голосів, які отримали тоді Тшасковський та Навроцький.

Вибори президента Польщі є вирішальними для формування політики країни, також вони засвідчили зміну ставлення до України. Деталі – у статті "Менше зло" не лише для України: хто і завдяки чому стане новим президентом Польщі