Вибори в Польщі: екзит-пол показав мінімальну перевагу Тшасковського
За даними екзит-полу, у другому турі виборів президента Польщі мінімальну перевагу має кандидат від влади Рафал Тшасковський з 50.3% голосів.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на попередні дані екзит-полу Ipsos, підготовленого для телеканалів TVP, TVN та Polsat
Деталі: Результати екзит-полу оприлюднені о 21:00 за польським часом (22:00 за Києвом), коли закрилися дільниці для голосування.
За цими даними, перше місце на виборах президента може отримати кандидат від влади Рафал Тшасковський – чинний мер Варшави, якого висунула партія прем’єра Дональда Туска "Громадянська платформа". Екзит-пол прогнозує, що він отримає 50.3% голосів.
Його суперник, директор Інституту національної пам’яті Кароль Навроцький, відповідно, отримав 49.7% голосів.
Утім, розрив між ними у цьому опитуванні настільки малий, що не дозволяє з певністю прогнозувати перемогу будь-кого з кандидатів.
Варто утім зауважити, що у першому турі цей екзит-пол коректно спрогнозував співвідношення голосів, які отримали тоді Тшасковський та Навроцький.
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