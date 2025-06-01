Майже половина боїв у неділю точилася на Покровському напрямку – Генштаб

З початку доби відбулося 107 бойових зіткнень, майже половина з яких – на Покровському напрямку.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ станом на 22 годину

Деталі: На Покровському напрямку впродовж дня ворог здійснив 47 штурмових та наступальних дій. Активність російських окупантів спостерігалася в районах населених пунктів Попів Яр, Миролюбівка, Малинівка, Лисівка, Удачне, Новосергіївка, Новомиколаївка та Андріївка. Бої тривають у трьох локаціях.

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За попередніми підрахунками, у неділю українські воїни ліквідували 145 та поранили 140 окупантів на даному напрямку; знищили БТР, 13 автомобілів, дев’ять мотоциклів, 31 БпЛА, два засоби РЕБ, станцію візуального спостереження Муром-М, шість укриттів для особового складу; також пошкоджено міномет противника.

Сили оборони України на Курському напрямку відбили 16 атак загарбницької армії, ще три боєзіткнення залишаються незавершеними; противник завдав п’ять авіаційних ударів, скинувши при цьому 14 КАБ, також здійснив 195 обстрілів, з яких шість – із систем залпового вогню.

На Лиманському напрямку російські війська 19 разів штурмували позиції українських захисників поблизу населених пунктів Греківка, Новомихайлівка, Надія, Рідкодуб та Ямпіль, три боєзіткнення тривають.

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На Новопавлівському напрямку загарбники здійснили 14 атак на позиції українських військ, противник намагався просунутися в районах Новосілки, Зеленого Поля, Новополя, Вільного Поля, Багатиря, Костянтинополя та Одрадного. Одне боєзіткнення триває.

На Торецькому напрямку окупанти 11 разів штурмували позиції оборонців поблизу Торецька та Диліївки.

На Харківському напрямку Сили оборони відбили ворожий штурм в районі Фиголівки, ще два боєзіткнення тривають в районах Глибокого та Красного Першого.

Ворог 7 разів атакував українські укріплення на Куп’янському напрямку в районах населених пунктів Степова Новоселівка та Нова Кругляківка, одне боєзіткнення триває дотепер.

На Сіверському напрямку Сили оборони відбили 8 штурмів ворожих військ в районі Білогорівки, Верхньокам’янського та в бік Григорівки.

Українські війська відбили три атаки противника в районі Часового Яру та в бік Білої Гори на Краматорському напрямку, ще один бій триває.

На Оріхівському напрямку українські захисники двічі відбили наступ ворога поблизу населеного пункту Степове.