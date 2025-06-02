Соратник Трампа сенатор Грем домагається запровадження нових санкцій проти Росії до саміту G7
Давній союзник президента США Дональда Трампа, сенатор-республіканець Ліндсі Грем, заявив про намір домогтися запровадження нових санкцій проти Росії до початку саміту "Великої сімки", який відбудеться 15–17 червня в Канаді.
Джерело: Bloomberg
Деталі: У спільній заяві з демократом Річардом Блюменталем він наголосив, що санкції мають бути запроваджені до середини червня, щоб надіслати чіткий сигнал Китаю та іншим країнам, які допомагають Кремлю обходити міжнародні обмеження.
"До саміту G7 ми сподіваємося запровадити санкції у координації з Європою, щоб надіслати однозначний сигнал Китаю", – заявили сенатори після переговорів у Парижі з французькими урядовцями.
Вони зазначили, що їхній законопроєкт про санкції проти Росії, який передбачає запровадження 500-відсоткового мита на імпорт із країн, що купують російські енергоносії, вже підтримали 82 сенатори.
"Росія без розбору вбиває чоловіків, жінок та дітей. Настав час для світу рішуче діяти проти агресії Росії, притягнувши Китай та інших до відповідальності за купівлю дешевої російської нафти, яка підтримує військову машину Путіна. Якщо ви хочете, щоб ця війна закінчилася – змусьте Китай допомогти її припинити", – написав Грем в соцмережі Х.
Дослівно: "Досі незрозуміло, чи готовий Трамп, який наполягає на припиненні вогню між Росією та Україною, підтримати більш жорсткі заходи проти Москви. Але останніми днями Трамп висловлює дедалі більше розчарування президентом Володимиром Путіним".
Деталі: Сенатори також провели телефонну розмову з президентом Франції Еммануелем Макроном.
"Ми запевнили президента Макрона та його команду, що вважаємо: Путін грає в мир, а насправді готується до військового наступу наприкінці літа або на початку осені", – зазначили Грем і Блюменталь.
Передісторія:
- Сенатор-республіканець Лінді Грем очікує, що верхня палата Конгресу вже цього тижня почне розгляд нових масштабних санкцій проти Росії через відсутність прогресу в досягненні перемир'я в Україні.
- Що стосується нижньої палати Конгресу, згода якої також буде потрібною для схвалення нових санкцій, Грем заявив, що є "члени Палати представників, які готові діяти, і ви побачите дії Конгресу".
- Сенатори регулярно оприлюднюють погрози вдарити по РФ санкціями, які назвали "розгромними", але досі до реалізації не дійшло.