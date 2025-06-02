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Британія хоче придбати у США винищувачі, здатні нести ядерну зброю – ЗМІ

Олег Павлюк, Іван Д'яконовПонеділок, 2 червня 2025, 02:00
Британія хоче придбати у США винищувачі, здатні нести ядерну зброю – ЗМІ
Винищувач F-35A Lightning. Фото: Getty Images

Уряд Великої Британії веде переговори з Пентагоном про закупівлю американських стелс-винищувачів F-35A, здатних запускати тактичну ядерну зброю.

Джерело: The Sunday Times, передає "Європейська правда"

Деталі: За інформацією видання, британський уряд веде "надзвичайно делікатні переговори" про придбання носіїв ядерної зброї.

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За словами співрозмовників видання, британський міністр оборони Джон Гілі та нинішній голова Генштабу Збройних сил Британії адмірал сер Тоні Радакін планують придбати у США винищувачі, здатні запускати гравітаційні бомби з меншою потужністю, ніж звичайні ядерні боєголовки.

Після підтримки з боку премʼєр-міністра Кіра Стармера британські представники провели перші переговори з Пентагоном, пише видання.

Його джерела стверджують, що Британія наразі віддає пріоритет закупівлі стелс-винищувачів F-35A Lightning компанії Lockheed Martin, хоча, як вважається, розглядаються й інші типи літаків.

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Ці літаки мають дальність польоту 1400 км, що перевищує дальність інших модифікацій F-35, і можуть нести термоядерну гравітаційну бомбу B61 – яку, як очікується, Британія використовуватиме в межах ядерного стримування НАТО.

F-35A Lightning повинні будуть стати другим стовпом ядерного стримування Британії (на додачу до підводних човнів) і можуть бути використані за сценарію, що не передбачає тотальної ядерної війни, зазначає The Sunday Times.

Деталі переозброєння британської армії, як очікується, будуть викладені у стратегічному огляді оборони Великої Британії, який опублікують у понеділок, 2 червня.

130-сторінковий документ, серед іншого, попереджатиме про "безпосередню і нагальну" небезпеку, яку становить Росія.

ядерна зброяВелика БританіяСШАвинищувачі
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