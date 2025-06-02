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Росія атакувала Харків безпілотниками: шестеро постраждалих, серед них діти

Іван Д'яконовПонеділок, 2 червня 2025, 04:15
Росія атакувала Харків безпілотниками: шестеро постраждалих, серед них діти
ілюстративне фото з соцмереж

У ніч на 2 червня російські війська атакували Харків безпілотниками. Вибухи пролунали у Шевченківському та Холодногірському районах міста. Постраждали шестеро людей, серед них двоє дітей.

Джерело: голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, мер Харкова Ігор Терехов

Пряма мова: "Харків під атакою ворожих БпЛА. Потужні вибухи пролунали у Шевченківському районі. За попередніми даними, "прильоти" ворожих БпЛА зафіксовано в Холодногірському району Харкова. Виникла пожежа".

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Деталі: За попередніми даними, на місці удару в Холодногірському районі виникла пожежа. 

За словами міського голови, у результаті ударів по місту, пошкоджено будівлю цивільного підприємства, кілька приватних будинків та авто.

О 04:40 Синєгубов повідомив, що внаслідок російської атаки постраждала дитина.

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Згодом Терехов повідомив про пʼятьох постраждалих в Холодногірському районі, серед них семирічний хлопчик.

Оновлено в 05:07. За словами очільника ОВА, кількість постраждалих зросла до шести, серед них ще одна дитина.

Харківбезпілотникивибух
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