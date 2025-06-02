Росіяни атакували Запорізьку область понад 590 разів, 5 загиблих, 9 поранених – ОВА

Впродовж доби російські загарбники атакували 16 населених пунктів Запорізької області 593 рази, у результаті чого загинули 5 людей.

Джерело: голова Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram

Пряма мова Федорова: "5 людей загинули, 9 - дістали поранень внаслідок ворожих атак на Запорізьку область. Впродовж доби окупанти завдали 593 удари по 16 населених пунктах Запорізької області".

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Деталі: Зокрема, ворог наніс 1 ракетний удар по Запоріжжю та здійснив 12 авіаційних обстрілів по Тернуватому, Камʼянському, Гуляйполю, Залізничному, Копані.

Також 351 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакував Запоріжжя, Лобкове, Кам'янське, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне, Новодарівку, Васинівку.

6 обстрілів із РСЗВ накрили Кам'янське, Новодарівку, Малу Токмачку та Лугівське.

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223 артудари прийшлися по території Біленького, Лобкового, Кам’янського, Гуляйполя, Залізничного, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного та Новодарівки.

Ще 56 повідомлень надійшло про пошкодження квартир, приватних будинків, автівок та об'єктів інфраструктури.