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Атака на Дніпропетровщину: пошкоджено медзаклад, магазин, ЛЕП, 3 постраждалих

Станіслав ПогоріловПонеділок, 2 червня 2025, 08:06
Атака на Дніпропетровщину: пошкоджено медзаклад, магазин, ЛЕП, 3 постраждалих
фото: Дніпропетровська ОВА

Внаслідок атаки російських загарбників на Дніпропетровську область постраждали 3 чоловіків, пошкоджено медичний заклад, пожежна частина, магазин.

Джерело: очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram

Пряма мова: "Агресор від вечора, вночі та зранку не полишав у спокої Нікопольщину. Здійснював артобстріли, застосовував дрони-камікадзе, скидав боєприпаси з БпЛА".

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Деталі: За його словами під ударом перебували Нікополь та Марганецька громада.

Лисак повідомив, що постраждали троє чоловіків 68, 51 та 72 років. Усі вони госпіталізовані і перебувають стані середньої тяжкості.

Також було пошкоджено медзаклад, пожежна частина, магазин, зачепило лінію електропередач.

Дніпропетровська областьросійсько-українська війна
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