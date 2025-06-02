Атака на Дніпропетровщину: пошкоджено медзаклад, магазин, ЛЕП, 3 постраждалих
Понеділок, 2 червня 2025, 08:06
Внаслідок атаки російських загарбників на Дніпропетровську область постраждали 3 чоловіків, пошкоджено медичний заклад, пожежна частина, магазин.
Джерело: очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram
Пряма мова: "Агресор від вечора, вночі та зранку не полишав у спокої Нікопольщину. Здійснював артобстріли, застосовував дрони-камікадзе, скидав боєприпаси з БпЛА".
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Деталі: За його словами під ударом перебували Нікополь та Марганецька громада.
Лисак повідомив, що постраждали троє чоловіків 68, 51 та 72 років. Усі вони госпіталізовані і перебувають стані середньої тяжкості.
Також було пошкоджено медзаклад, пожежна частина, магазин, зачепило лінію електропередач.