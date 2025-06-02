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Росіяни атакували Покровський і ще два напрямки фронту понад 80 разів – Генштаб

Станіслав ПогоріловПонеділок, 2 червня 2025, 08:27
Росіяни атакували Покровський і ще два напрямки фронту понад 80 разів – Генштаб
фото: Генштаб ЗСУ

Протягом минулої доби на 9 напрямках фронту і Курському плацдармі зафіксовано 146 бойових зіткнень, 81 раз російські загарбники атакували Покровський, Лиманський і Новопавлівський напрямки.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ

Деталі: Минулої доби на Харківському напрямку відбулося три боєзіткнення у районах населених пунктів Фиголівка, Глибоке та Красне Перше.

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На Куп’янському напрямку зафіксовано десять атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника в районах населених пунктів Степова Новоселівка та Нова Кругляківка.

На Лиманському напрямку ворог атакував 20 разів, намагаючись просунутися вперед у районах населених пунктів Греківка, Новомихайлівка, Надія, Рідкодуб та Ямпіль.

На Сіверському напрямку ворог вісім разів йшов на позиції наших підрозділів в районі Білогорівки, Верхньокам’янського та в бік Григорівки.

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На Краматорському напрямку Сили оборони відбили п’ять ворожих штурмів у районі Часового Яру та в бік Білої Гори.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 11 атак у районах населених пунктів Торецьк та Диліївка.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 47 атак агресора в районах населених пунктів Попів Яр, Миролюбівка, Малинівка, Лисівка, Удачне, Новосергіївка, Новомиколаївка та Андріївка.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 14 ворожих штурмів у районах Новосілки, Зеленого Поля, Новополя, Вільного Поля, Багатиря, Костянтинополя та Одрадного.

На Оріхівському напрямку поблизу Степового загарбники здійснили дві марні атаки на позиції наших захисників.

На Курському напрямку відбулося 19 боєзіткнень. Ворог здійснив 215 артилерійських обстрілів, з них шість — із реактивних систем залпового вогню, здійснив 10 авіаційних ударів, скинувши 28 керованих авіаційних бомб.

На Гуляйпільському та Придніпровському напрямках за вчора боєзіткнень не зафіксовано.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Воїни ЗСУ завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі та техніці, а також активно підривають наступальний потенціал ворога в тилу.

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