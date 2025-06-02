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Росія вночі атакувала дронами та "Іскандерами": ППО знешкодила 52 БпЛА

Станіслав ПогоріловПонеділок, 2 червня 2025, 08:44
Росія вночі атакувала дронами та Іскандерами: ППО знешкодила 52 БпЛА
фото: Зеленський у Telegram

У ніч на 2 червня російські загарбники атакували Україну 80 ударними БпЛА, 3 балістичними ракетами Іскандер-М/KN та 1 крилатою ракетою Іскандер-К.

Джерело: командування Повітряних сил у Facebook

Деталі: Повідомляється, що РФ атакувала 80 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів; - 3 балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23 та  1 крилатою ракетою Іскандер-К.

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Основними напрямками повітряного удару були Харківщина, Чернігівщина, Донеччина та Херсонщина.

За попередніми даними, станом на 8.30 протиповітряною обороною знешкоджено 52 засоби повітряного нападу противника на сході, півдні та півночі країни: 15 ворожих БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів збито вогневими засобами ураження, 37 — локаційно втрачені/подавлені РЕБ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

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Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 12 локаціях.

 

ППОбезпілотникиракетний удар
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