Росіяни вранці вдарили по підприємству на Чернігівщині: виникла масштабна пожежа
Понеділок, 2 червня 2025, 09:12
У понеділок вранці російські загарбники вдарили по одному з підприємств у Чернігівській області, унаслідок чого виникла масштабна пожежа.
Джерело: ДСНС у Facebook
Дослівно: "Сьогодні зранку ворог завдав удару по одному з підприємств області. Унаслідок атаки виникла масштабна пожежа на території виробничого об’єкта".
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Деталі: Повідомляється, що зусиллями вогнеборців займання було локалізовано на площі 6800 квадратних метрів. Загрози подальшого поширення немає.