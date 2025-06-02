Росіяни вранці вдарили по підприємству на Чернігівщині: виникла масштабна пожежа

У понеділок вранці російські загарбники вдарили по одному з підприємств у Чернігівській області, унаслідок чого виникла масштабна пожежа.

Джерело: ДСНС у Facebook

Дослівно: "Сьогодні зранку ворог завдав удару по одному з підприємств області. Унаслідок атаки виникла масштабна пожежа на території виробничого об’єкта".

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Деталі: Повідомляється, що зусиллями вогнеборців займання було локалізовано на площі 6800 квадратних метрів. Загрози подальшого поширення немає.