Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Росіяни вранці вдарили по підприємству на Чернігівщині: виникла масштабна пожежа

Станіслав ПогоріловПонеділок, 2 червня 2025, 09:12
Росіяни вранці вдарили по підприємству на Чернігівщині: виникла масштабна пожежа
фото: ДСНС

У понеділок вранці російські загарбники вдарили по одному з підприємств у Чернігівській області, унаслідок чого виникла масштабна пожежа.

Джерело: ДСНС у Facebook

Дослівно: "Сьогодні зранку ворог завдав удару по одному з підприємств області. Унаслідок атаки виникла масштабна пожежа на території виробничого об’єкта".

Реклама:
 

Деталі: Повідомляється, що зусиллями вогнеборців займання було локалізовано на площі 6800 квадратних метрів. Загрози подальшого поширення немає.

 

Чернігівська областьросійсько-українська війна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Українська делегація прибула в Стамбул на переговори з РФ
інфографікаРосія вночі атакувала дронами та "Іскандерами": ППО знешкодила 52 БпЛА
Кароль Навроцький перемагає на виборах президента Польщі
Трамп поширює теорію змови, стверджуючи, що Байден був "страчений" у 2020 році
оновленоРосія атакувала Харків безпілотниками: шестеро постраждалих, серед них діти
Вибори в Польщі: екзит-пол показав мінімальну перевагу Тшасковського
Усі новини...
Чернігівська область
Росія вдарила балістичною ракетою по підприємству в Ніжині на Чернігівщині
У Прилуках чоловік поранив військового ножем у приміщенні ТЦК та СП 
У Ніжині п’яний чоловік підірвав у парку гранату
Останні новини
11:37
ФотоГрета Тунберг та ще 11 активістів кораблем вирушили до Сектору Гази
11:37
відеоРосіяни вранці атакували з артилерії Херсон: один загиблий, поранена 5-річна дитина
11:25
В Уманському ТЦК викрили фіктивне бронювання від мобілізації: застава підозрюваному – 1 млн
11:23
фотоЗеленський прибув до Вільнюса на саміт "Бухарестської дев’ятки"
11:22
Зеленський очікує плідної співпраці із новообраним президентом Польщі
11:19
Торговельна війна повертається: Китай обвинувачує США у зриві перемирʼя
11:18
Через попит на ШІ та ризики диверсій: Європа та Азія об’єднують сили для захисту підводних кабелів
11:15
Російська атака на Чернігівщину: зруйноване підприємство
11:14
Вчені вперше довели, що фізична активність допомагає хворим на рак жити довше
10:59
Невидимі абоненти: як зупинити "Шахеди" з українськими SIM-картками
Усі новини...
Реклама:
Реклама: