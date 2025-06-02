Російські спецслужби намагаються вербувати українців в Європі – розвідка
Російські спецслужби активніше намагаються вербувати громадян України в країнах Європейського Союзу, щоб залучати їх до протиправної діяльності.
Джерело: пресслужба ГУР
Дослівно: "Російські спецслужби активізували спроби вербування громадян України з метою залучення їх до протиправної діяльності на території країн Європейського Союзу.
Потенційним виконавцям пропонують грошову винагороду за участь у протизаконній діяльності, ведення спостереження за об’єктами критичної інфраструктури та виконання інших завдань на користь держави-агресора.
Переважно йдеться про українців із тимчасово окупованих територій, які опинилися в скрутному становищі".
Деталі: В ГУР зазначають, що вербування українців для реалізації ворожих сценаріїв у Європі — ще один інструмент гібридної агресії, яку Росія веде проти України та всієї європейської спільноти.
У розвідці України закликають у разі спроби встановлення контакту з боку підозрілих осіб негайно звернутися до правоохоронців країни перебування або українських дипломатичних установ.