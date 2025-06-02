Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Російські спецслужби намагаються вербувати українців в Європі – розвідка

Альона Мазуренко Понеділок, 2 червня 2025, 09:19
Російські спецслужби намагаються вербувати українців в Європі – розвідка
Емблема ГУР, Telegram розвідки

Російські спецслужби активніше намагаються вербувати громадян України в країнах Європейського Союзу, щоб залучати їх до протиправної діяльності.

Джерело: пресслужба ГУР

Дослівно: "Російські спецслужби активізували спроби вербування громадян України з метою залучення їх до протиправної діяльності на території країн Європейського Союзу.

Реклама:

Потенційним виконавцям пропонують грошову винагороду за участь у протизаконній діяльності, ведення спостереження за об’єктами критичної інфраструктури та виконання інших завдань на користь держави-агресора.

Переважно йдеться про українців із тимчасово окупованих територій, які опинилися в скрутному становищі".

Деталі: В ГУР зазначають, що вербування українців для реалізації ворожих сценаріїв у Європі — ще один інструмент гібридної агресії, яку Росія веде проти України та всієї європейської спільноти.

РЕКЛАМА:

У розвідці України закликають у разі спроби встановлення контакту з боку підозрілих осіб негайно звернутися до правоохоронців країни перебування або українських дипломатичних установ.

розвідкаЄСЄвропашпигунство
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Українська делегація прибула в Стамбул на переговори з РФ
інфографікаРосія вночі атакувала дронами та "Іскандерами": ППО знешкодила 52 БпЛА
Кароль Навроцький перемагає на виборах президента Польщі
Трамп поширює теорію змови, стверджуючи, що Байден був "страчений" у 2020 році
оновленоРосія атакувала Харків безпілотниками: шестеро постраждалих, серед них діти
Вибори в Польщі: екзит-пол показав мінімальну перевагу Тшасковського
Усі новини...
розвідка
ЦРУ використовувало фанатський сайт Star Wars для секретного зв’язку зі шпигунами – розслідування
Розвідка доповіла, що РФ готує нові наступальні операції – Зеленський
Розвідка: Китай постачає спецхімію, порох і верстати на 20 військових заводів РФ
Останні новини
11:37
ФотоГрета Тунберг та ще 11 активістів кораблем вирушили до Сектору Гази
11:37
відеоРосіяни вранці атакували з артилерії Херсон: один загиблий, поранена 5-річна дитина
11:25
В Уманському ТЦК викрили фіктивне бронювання від мобілізації: застава підозрюваному – 1 млн
11:23
фотоЗеленський прибув до Вільнюса на саміт "Бухарестської дев’ятки"
11:22
Зеленський очікує плідної співпраці із новообраним президентом Польщі
11:19
Торговельна війна повертається: Китай обвинувачує США у зриві перемирʼя
11:18
Через попит на ШІ та ризики диверсій: Європа та Азія об’єднують сили для захисту підводних кабелів
11:15
Російська атака на Чернігівщину: зруйноване підприємство
11:14
Вчені вперше довели, що фізична активність допомагає хворим на рак жити довше
10:59
Невидимі абоненти: як зупинити "Шахеди" з українськими SIM-картками
Усі новини...
Реклама:
Реклама: