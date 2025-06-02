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Українська делегація прибула в Стамбул на переговори з РФ

Уляна Кричковська, Станіслав ПогоріловПонеділок, 2 червня 2025, 09:37
Українська делегація прибула в Стамбул на переговори з РФ
Георгій Тихий, фото: Getty Images

Речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий повідомив, що українська делегація прибула в Туреччину на другий раунд переговорів із російською делегацією.

Джерело: Тихий у коментарі журналістам, передає "Європейська правда"

Деталі: У понеділок, 2 червня, українська делегація прибула до Стамбула на другий раунд переговорів із російською делегацією.

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Переговори між представниками країн заплановані о другій половині дня.

Що було раніше:

  • 1 червня президент Володимир Зеленський затвердив оновлений склад української делегації для переговорів із Росією у Стамбулі "щодо досягнення справедливого і сталого миру".
  • Як і в попередній делегації, очолює її міністр оборони Рустем Умєров, та з нового списку виключили Олексія Маловацького, начальника управління міжнародного та операційного права Центрального юридичного управління Генерального штабу Збройних Сил України.
  • Натомість були додані Андрій Фомін, Євгеній Острянський і Юрій Ковбаса.
  • Раніше Росія заявила, що хоче нових переговорів з Україною в Стамбулі в понеділок, 2 червня, де покаже "меморандум" із пропозиціями про перемирʼя і завершення війни.
  • Водночас у Києві після цього зазначили, що для досягнення результатів на зустрічі їм потрібно ознайомитися з російським "меморандумом" заздалегідь.

російсько-українська війнаТуреччинапереговори
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