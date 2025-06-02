Українська делегація прибула в Стамбул на переговори з РФ

Речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий повідомив, що українська делегація прибула в Туреччину на другий раунд переговорів із російською делегацією.

Джерело: Тихий у коментарі журналістам, передає "Європейська правда"

Деталі: У понеділок, 2 червня, українська делегація прибула до Стамбула на другий раунд переговорів із російською делегацією.

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Переговори між представниками країн заплановані о другій половині дня.

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