Українська делегація прибула в Стамбул на переговори з РФ
Понеділок, 2 червня 2025, 09:37
Речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий повідомив, що українська делегація прибула в Туреччину на другий раунд переговорів із російською делегацією.
Джерело: Тихий у коментарі журналістам, передає "Європейська правда"
Деталі: У понеділок, 2 червня, українська делегація прибула до Стамбула на другий раунд переговорів із російською делегацією.
Реклама:
Переговори між представниками країн заплановані о другій половині дня.
Що було раніше:
- 1 червня президент Володимир Зеленський затвердив оновлений склад української делегації для переговорів із Росією у Стамбулі "щодо досягнення справедливого і сталого миру".
- Як і в попередній делегації, очолює її міністр оборони Рустем Умєров, та з нового списку виключили Олексія Маловацького, начальника управління міжнародного та операційного права Центрального юридичного управління Генерального штабу Збройних Сил України.
- Натомість були додані Андрій Фомін, Євгеній Острянський і Юрій Ковбаса.
- Раніше Росія заявила, що хоче нових переговорів з Україною в Стамбулі в понеділок, 2 червня, де покаже "меморандум" із пропозиціями про перемирʼя і завершення війни.
- Водночас у Києві після цього зазначили, що для досягнення результатів на зустрічі їм потрібно ознайомитися з російським "меморандумом" заздалегідь.