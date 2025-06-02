Росіяни атакували Костянтинівку ФАБами: загинула жінка, є руйнування, пошкоджено газогін, ЛЕП

Через авіаційний удар російських загарбників "ФАБ-250" по житловій забудові міста Костянтинівка Донецької області загинула місцева жителька.

Джерело: Донецька облпрокуратура у Facebook

Дослівно: "1 червня 2025 року, о 21.35, армія РФ нанесла 3 авіаудари "ФАБ-250" із модулем УМПК по Костянтинівці. В зоні ураження опинилась житлова забудова".

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Деталі: Повідомляється, що в результаті атаки у своїй оселі загинула 60-річна місцева жителька. Ще четверо цивільних – чоловіки 33, 83 років та 73 і 78-річні жінки дістали тілесні ушкодження. У них діагностовано мінно-вибухову й черепно-мозкову травми, осколкові поранення, множинні гематоми, переломи, опіки.

Постраждалим надано медичну допомогу, стан трьох потерпілих лікарі оцінюють як середньої тяжкості.

Серед пошкоджених об’єктів – 26 приватних домогосподарств, лінії електромережі, газогін, автотранспорт.