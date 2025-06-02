На Івано-Франківщині начальник ТЦК завищував цифри мобілізації, щоб покращити статистику – ДБР

Працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру одному з начальників ТЦК в Івано-Франківській області, який вносив неправдиву інформацію до автоматизованої системи обліку задля фіктивного підвищення показників мобілізації.

Джерело: пресслужба ДБР

Дослівно: "Посадовець за допомогою свого криптографічного ключа несанкціоновано змінював відомості у картках військовозобов’язаних: оформлював їхнє нібито залучення до війська, знімав з обліку та видавав направлення до трьох різних військових частин. При цьому достеменно знав, що зазначені особи фактично не були мобілізовані".

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Деталі: Повідомляється, що правоохоронці вже встановили 17 осіб, яких фігурант незаконно "мобілізував". Усі вони перебували за місцем проживання, а військові частини, до яких їх начебто скерували, підтвердили відсутність таких мобілізованих у своїх лавах.

Слідство вважає, що дії посадовця були умисними та спрямованими на штучне покращення звітності щодо мобілізації.

Посадоцю інкримінують несанкціоновану зміну інформації в автоматизованій системі особою з правом доступу, вчинену повторно. Санкція статті передбачає покарання до 6 років позбавлення волі.

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Розслідування триває. Перевіряється наявність подібних випадків в інших ТЦК.