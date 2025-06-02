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Зеленський очікує плідної співпраці із новообраним президентом Польщі

Уляна Кричковська, Альона Мазуренко Понеділок, 2 червня 2025, 11:22
Зеленський очікує плідної співпраці із новообраним президентом Польщі
Кароль Навроцький, фото: Getty Images

Президент Володимир Зеленський привітав новообраного польського лідера Кароля Навроцького з перемогою на виборах президента країни.

Джерело: Зеленський у Х, "Європейська правда"

Деталі: Зеленський привітав Навроцького із перемогою на президентських виборах у понеділок, 2 червня.

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Він заявив, що Польща, яка "зберігає силу національного духу та віру в справедливість", була і залишається опорою регіональної та загальноєвропейської безпеки й сильним голосом, що "захищає свободу і гідність для кожної нації". 

Український лідер очікує на "незмінно плідну співпрацю" з Польщею і особисто з новим президентом країни.

"Зміцнюючи одне одного на нашому континенті, даємо більше сил Європі в глобальній конкуренції та наближаємо досягнення реального й тривалого миру", – додав він. 

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Варто зауважити, що наприкінці травня Навроцький офіційно пристав на вимоги лідера антиукраїнської "Конфедерації" Славоміра Менцена, серед яких обіцянка не пускати Україну в НАТО, в обмін на підтримку у другому турі.

Водночас його суперник Тшасковський відмовився підписувати таку декларацію.

Вибори президента Польщі є вирішальними для формування політики країни, також вони засвідчили зміну ставлення до України. Деталі – у статті "Менше зло" не лише для України: хто і завдяки чому стане новим президентом Польщі.

ПольщаУкраїнапрезидентвибори
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