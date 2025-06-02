Зеленський очікує плідної співпраці із новообраним президентом Польщі

Президент Володимир Зеленський привітав новообраного польського лідера Кароля Навроцького з перемогою на виборах президента країни.

Джерело: Зеленський у Х, "Європейська правда"

Деталі: Зеленський привітав Навроцького із перемогою на президентських виборах у понеділок, 2 червня.

Реклама:

Він заявив, що Польща, яка "зберігає силу національного духу та віру в справедливість", була і залишається опорою регіональної та загальноєвропейської безпеки й сильним голосом, що "захищає свободу і гідність для кожної нації".

Український лідер очікує на "незмінно плідну співпрацю" з Польщею і особисто з новим президентом країни.

"Зміцнюючи одне одного на нашому континенті, даємо більше сил Європі в глобальній конкуренції та наближаємо досягнення реального й тривалого миру", – додав він.

РЕКЛАМА:

Варто зауважити, що наприкінці травня Навроцький офіційно пристав на вимоги лідера антиукраїнської "Конфедерації" Славоміра Менцена, серед яких обіцянка не пускати Україну в НАТО, в обмін на підтримку у другому турі.

Водночас його суперник Тшасковський відмовився підписувати таку декларацію.

Вибори президента Польщі є вирішальними для формування політики країни, також вони засвідчили зміну ставлення до України. Деталі – у статті "Менше зло" не лише для України: хто і завдяки чому стане новим президентом Польщі.