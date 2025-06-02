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В Уманському ТЦК викрили фіктивне бронювання від мобілізації: застава підозрюваному – 1 млн

Валентина РоманенкоПонеділок, 2 червня 2025, 11:25
В Уманському ТЦК викрили фіктивне бронювання від мобілізації: застава підозрюваному – 1 млн
фото ДБР

Державне бюро розслідування повідомляє про викриття незаконного бронювання військовозобов’язаних в одному з відділів Уманського районного ТЦК та СП Черкаської області.

Джерело: ДБР, Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону

Деталі: У Бюро стверджують, що незаконний механізм діяв із листопада 2024 року на території Черкаської та Кіровоградської областей. Мешканець Кіровоградщини, мовляв, підшукував охочих "відкласти" мобілізацію за 7 тисяч доларів США. Основними "клієнтами" були підприємці. Він обіцяв забезпечити відстрочку на півроку через оформлення фіктивного бронювання в системі "Резерв+".

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28 травня посередника затримали після отримання частини оплати. В одного з клієнтів уже з’явилося підтвердження відтермінування в офіційній базі.

Під час слідчих дій працівники ДБР провели обшуки, вилучили документацію та розпочали перевірку усіх осіб, які могли незаконно скористатися фіктивним бронюванням. Також встановлюється коло службовців ТЦК, які могли бути причетні до ухвалення протиправних рішень, кажуть у ДБР.

Затриманому повідомили про підозру в одержанні неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави.

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Водночас прокуратура описує лише один задокументований випадок.

Дослівно: "Слідством встановлено, що у листопаді 2024 року підозрюваний дізнався, що його знайомий, керівник приватного підприємства, не має належних військово-облікових документів і підлягає загальній мобілізації. Скориставшись ситуацією, він запропонував військовозобов’язаному за грошову винагороду свою "допомогу" в отриманні відстрочки від мобілізації на строк шість місяців.

Підозрюваний повідомив, що має можливість вплинути на невстановлених посадових осіб одного з ТЦК та СП Черкаської області задля оформлення відстрочки.

Погодившись на пропозицію, громадянин повідомив правоохоронні органі й надалі діяв під їх контролем.

У січні 2025 року, під час особистої зустрічі на автозаправній станції, підозрюваний отримав першу частину неправомірної вигоди в розмірі 3 500 дол. США. Решту коштів планувалося передати після фактичного внесення відстрочки до системи "Резерв".

Надалі підозрюваний повідомив, що відстрочка вже оформлена, і запросив другу частину грошових коштів для нібито передачі їх посадовим особам РТЦК та СП. Проте під час наступної зустрічі, де мала бути передача решти суми, він зник з місця події.

28 травня 2025 року його затримали правоохоронці в порядку ст. ст. 208, 615 КПК України.

 

Наразі підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави в сумі 1 000 000 гривень.

Триває перевірка можливої причетності посадових осіб РТЦК та СП Черкаської області до вчинення злочину".

ухилянтиДБРпрокуратурамобілізація
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