Росіяни вранці атакували з артилерії Херсон: один загиблий, поранена 5-річна дитина

У понеділок вранці російські загарбники з артилерії обстріляли Корабельний район Херсона, у результаті чого загинув місцевий житель та була поранена 5-річна дитина.

Джерело: голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram, Херсонська ОВА у Facebook

Пряма мова: "Окупанти обстріляли з артилерії житлову забудову, через що в оселях потрощено фасади, покрівлі та вибито шибки".

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Деталі: За його словами, смертельні поранення дістав херсонець, який перебував на вулиці.

Також внаслідок ранкового обстрілу 5-річний хлопчик дістав мінно-вибухову травму та струс головного мозку, він перебуває у лікарні під наглядом медиків.