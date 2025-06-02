Росіяни вранці атакували з артилерії Херсон: один загиблий, поранена 5-річна дитина
Понеділок, 2 червня 2025, 11:37
У понеділок вранці російські загарбники з артилерії обстріляли Корабельний район Херсона, у результаті чого загинув місцевий житель та була поранена 5-річна дитина.
Джерело: голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram, Херсонська ОВА у Facebook
Пряма мова: "Окупанти обстріляли з артилерії житлову забудову, через що в оселях потрощено фасади, покрівлі та вибито шибки".
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Деталі: За його словами, смертельні поранення дістав херсонець, який перебував на вулиці.
Також внаслідок ранкового обстрілу 5-річний хлопчик дістав мінно-вибухову травму та струс головного мозку, він перебуває у лікарні під наглядом медиків.