Миколаївські морпіхи показали, як знищують ворога на Покровському напрямку
Понеділок, 2 червня 2025, 11:44
Бійці 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Білинського поділилися кадрами знищення російської військової техніки та особового складу противника на Покровському напрямку Донецької області.
Джерело: відео 36 ОБрМП, співрозмовники "Української правди" в бригаді
Деталі: За даними джерела УП, на відео зафіксовано найкращі ураження за тиждень.
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Зокрема механізований штурм окупантів на БМП-2 був зупинений ударними безпілотниками, а російська бронетехніка вщент знищена "Джавеліном".
Також FPV-дронами миколаївських морпіхів було ліквідовано штурмовий загін з 4 окупантів на мотоциклах.
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Троє окупантів, які перебували в укриттях, теж знищено за допомогою FPV.