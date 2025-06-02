Росіяни влучили по промоб’єкту у Сумах, поранені 2 жінки – ОВА

У понеділок в ранці російські загарбники поцілили по об’єкту промислової інфраструктури в Сумах, поранення дістали 2 жінки.

Джерело: Сумська ОВА у Telegram

Дослівно: Сьогодні близько 10:15 у Сумах пролунали вибухи. Маємо влучання (тип зброї встановлюється) в об’єкти промислової інфраструктури, а також у житловому секторі".

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Деталі: Повідомляється, що внаслідок обстрілу уламкові поранення отримали дві жінки – 57 та 43 років, їм надається медична допомога.



На місці працюють всі необхідні служби, наслідки атаки уточнюються.