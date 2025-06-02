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Синоптики обіцяють українцям теплу погоду з дощами

Валентина РоманенкоПонеділок, 2 червня 2025, 12:55
Синоптики обіцяють українцям теплу погоду з дощами
ілюстративне фото Unsplash

Короткочасні дощі очікуються в ніч на 3 червня на північному заході України, вдень у західних, північних і більшості центральних областей.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на дані Укргідрометцетру

Деталі: У вівторок у Рівненській, Волинській, Вінницькій та Житомирській областях подекуди очікуються значні дощі та грози, місцями град і шквали 15-20 м/с. На решті території без опадів.

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Вітер переважно південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 13-18°; вдень 24-29°, на півдні та сході країни до 32°, у західних областях 19-24°.

У Києві 3 червня вночі без опадів, удень короткочасний дощ, грози. Вітер переважно південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 15-17°; вдень 26-28°.

У ніч на середу в північних, північно-східних і в Черкаській областях, а вдень на сході та південному сході України очікуються короткочасні дощі, місцями грози. На решті території - без опадів.

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Вітер південно-західний із переходом на північно-західний, 7-12 м/с. Температура в західних і північних областях уночі 11-16°, удень 20-25°; на решті території вночі 13-18°, удень 24-29°, на півдні країни до 32°.

У столиці 4 червня вночі будуть короткочасні дощі, місцями грози, вдень без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 13-15°, вдень 22-24°.

погода
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