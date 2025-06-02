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Опонент привітав Навроцького із перемогою на виборах президента Польщі

Ірина Кутєлєва, Альона Мазуренко Понеділок, 2 червня 2025, 13:14
Опонент привітав Навроцького із перемогою на виборах президента Польщі
Рафал Тшасковський, фото з його Facebook

Мер Варшави Рафал Тшасковський, який висувався на посаду президента Польщі від партії влади "Громадянська платформа", вперше прокоментував свою поразку.

Джерело: Тшасковський у себе в Х, "Європейська правда"

Деталі: Тшасковський подякував за кожен голос, який громадяни Польщі віддали за нього, а також привітав свого суперника Кароля Навроцького з перемогою.

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"Я боровся за те, щоб ми разом побудували Польщу – сильну, безпечну, чесну, таку, що співпереживає. Сучасну Польщу, в якій кожен зможе реалізувати свої цілі та прагнення. Дякую всім, хто проголосував за таку Польщу", – написав він.

Водночас Тшасковський висловив жаль, що "не зміг переконати більшість громадян у своєму баченні Польщі".

"Я вітаю Кароля Навроцького з перемогою на президентських виборах. Ця перемога зобов'язує, особливо в такі важкі часи. Особливо за такого рівного рахунку. Пам'ятайте про це", – резюмував він.

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За підсумками підрахунку бюлетенів зі 100% виборчих дільниць, Навроцький набрав 50,89% голосів, а Тшасковський – 49,11%.

За даними ЗМІ, після перемоги Навроцького польський прем’єр Дональд Туск внесе на розгляд парламенту питання про вотум довіри своєму уряду.

Вибори президента Польщі є вирішальними для формування політики країни, також вони засвідчили зміну ставлення до України. Деталі – у статті "Менше зло" не лише для України: хто і завдяки чому стане новим президентом Польщі.

Польщавиборипрезидент
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