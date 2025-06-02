Зеленський: Не впевнений, що росіяни будуть готові до продуктивних зустрічей у Стамбулі

Президент Володимир Зеленський перед самітом країн "Бухарестської дев’ятки" та Нордичних країн повідомив, що не впевнений, що російська делегація буде готова до продуктивної зустрічі у Стамбулі, проте назвав, важливі для України питання для обговорення.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на трансляцію

Пряма мова Зеленського: "Я говорив з моїм міністром оборони рано вранці – тож вони готуються до зустрічі. Я не впевнений, що росіяни будуть готові до продуктивних зустрічей, але ми завжди маємо розраховувати на певні рішення".

Реклама:

Деталі: За словами президента, для України важливими питаннями є: безумовне припинення вогню, гуманітарні питання щодо повернення викрадених дітей, а також – питання "цивільних в'язнів і журналістів, політичних в'язнів". Він наголосив на важливості повернення їх усіх додому.

Очікується, що переговори із російською делегацією розпочнуться близько 13:00 за Києвом. Перед ними перший заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця та член української делегації Олександр Бевз скоординували позиції з представниками європейських партнерів України – Німеччини, Італії та Великої Британії.

Що було раніше:

РЕКЛАМА: