Зеленський: Не впевнений, що росіяни будуть готові до продуктивних зустрічей у Стамбулі
Президент Володимир Зеленський перед самітом країн "Бухарестської дев’ятки" та Нордичних країн повідомив, що не впевнений, що російська делегація буде готова до продуктивної зустрічі у Стамбулі, проте назвав, важливі для України питання для обговорення.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на трансляцію
Пряма мова Зеленського: "Я говорив з моїм міністром оборони рано вранці – тож вони готуються до зустрічі. Я не впевнений, що росіяни будуть готові до продуктивних зустрічей, але ми завжди маємо розраховувати на певні рішення".
Деталі: За словами президента, для України важливими питаннями є: безумовне припинення вогню, гуманітарні питання щодо повернення викрадених дітей, а також – питання "цивільних в'язнів і журналістів, політичних в'язнів". Він наголосив на важливості повернення їх усіх додому.
Очікується, що переговори із російською делегацією розпочнуться близько 13:00 за Києвом. Перед ними перший заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця та член української делегації Олександр Бевз скоординували позиції з представниками європейських партнерів України – Німеччини, Італії та Великої Британії.
Що було раніше:
- По попередні переговори між Україною та Росією відбулись 16 травня у Стамбулі. Тоді сторони домовились про обмін у форматі "1000 на 1000", після чого мали обмінятись власними баченнями припинення вогню і завершення війни.
- Росія традиційно порушила домовленості та відмовилась надсилати свої пропозиції.