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Росіяни обстріляли пожежну частину і вдруге вдарили по евакуації: постраждали 12 рятувальників

Валентина РоманенкоПонеділок, 2 червня 2025, 14:24
Росіяни обстріляли пожежну частину і вдруге вдарили по евакуації: постраждали 12 рятувальників
фото ДСНС

Російські окупаційні війська обстріляли пожежно-рятувальну частину в Запорізькій області: поранення дістали четверо рятувальників, ще 8 госпіталізовані та проходять обстеження.

Джерело: ДСНС

Деталі: Повідомляється, що 2 червня ворог здійснив черговий обстріл пожежно-рятувальної частини в одному з прифронтових населених пунктів Запорізької області.

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Попри те, що особовий склад перебував в укритті, поранення отримали 4 рятувальників, ще 8 госпіталізовані та проходять обстеження. В ДСНС запевняють, що їм надається уся необхідна медична та психологічна допомога.

Внаслідок прямого влучання серйозних пошкоджень зазнала будівля частини та пожежні машини.

 

При цьому під час евакуації травмованих до стабпункту, російські війська знову відкрили вогонь. Під обстріл потрапили дві пожежні машини, які вивозили постраждалих та весь особовий склад частини.

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Дослівно: "Це черговий приклад свідомих та цілеспрямованих атак окупантів по рятувальниках — людях, які щодня рятують життя інших, ризикуючи власним!".

Запорізька областьвійнаДСНС
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