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Рютте про вступ України в НАТО: "Це довгострокове зобов’язання всіх 32 союзників"

Уляна Кричковська, Альона Мазуренко Понеділок, 2 червня 2025, 14:30
Рютте про вступ України в НАТО: Це довгострокове зобов’язання всіх 32 союзників
Марк Рютте. Фото: Getty Images

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що всі країни-члени НАТО погодилися щодо членства України та акцентував – це питання не може бути частиною мирних переговорів між Києвом і Москвою.

Джерело: Рютте під час саміту країн "Бухарестської дев’ятки" та Нордичних країн, LRT, "Європейська правда"

Деталі: Його заява прозвучала у відповідь на вимогу Росії зупинити розширення НАТО для миру.

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"Що стосується України, у Вашингтоні було чітке зобов’язання всіх 32 союзників – це незворотний шлях до вступу України в НАТО. Без конкретної дати, не як частина мирної угоди, а як довгострокове зобов’язання всіх 32 союзників, і ми вже будуємо цей міст", – запевнив Рютте.

Нещодавно в інтерв’ю ABC News Кіт Келлог заявив, що Сполучені Штати вважають справедливим побоювання Росії щодо розширення НАТО і готові обговорювати це.

"Вони говорять не тільки про Україну. Вони згадують Грузію, вони кажуть про Молдову. Ми це розуміємо і кажемо їм, що ми можемо обговорити припинення розширення НАТО до вашого кордону. Це їхній безпековий інтерес", – зазначив Келлог.

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Кремль зрадів такій заяві Келлога.

НАТОУкраїна
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