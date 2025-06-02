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Російська армія влітку може замахнутися на Дружківку – УП

Ольга Кириленко, Валентина РоманенкоПонеділок, 2 червня 2025, 14:59
Російська армія влітку може замахнутися на Дружківку – УП
вказівник у Дружківці. ілюстративне фото з блогу ua.trip-impressions.com

Якщо українська армія не заблокує російський виступ на дорозі між Покровськом і Костянтинівкою, який почав наростати від початку травня, російська армія цього літа може замахнутися на те, щоб охопити одразу Дружківку та Костянтинівку на Донеччині. 

Джерело: стаття УП "Літній наступ Росії на фронті: де буде просуватися противник, і що послаблює позиції Сил оборони"

Дослівно: "Потенційно, як припускають співрозмовники УП з-поміж військових на Краматорському напрямку, цей виступ може перерости в подальший рух росіян на північ й охоплення ще одного великого міста – Дружківки. Це буде західна "клешня" для оточення Костянтинівки та Дружківки, тоді як східну противник сформує, просуваючись від Часового Яру. 

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Таким чином росіяни зможуть "відкусити" половину Краматорської агломерації, не вв'язуючись у міські бої. Це можна умовно вважати їхнім планом максимум на це літо".

Пряма мова співрозмовника УП на Краматорському напрямку: "Наростивши зусилля на виступі між Покровськом і Костянтинівкою, росіяни можуть піти на Торське, яке західніше від Дружківки, а з іншого боку – піти на Дружківку з Часового Яру. І ось цей весь шматок може бути великою проблемою, якщо росіян не зупинити. Навіщо їм лізти в Костянтинівку, якщо можна зробити більше? Так під загрозою буде і Дружківка, і всі наші шляхи постачання". 

 

Пряма мова аналітика Центру ініціатив "Повернись живим" Гліба Волоського: "Якщо росіянам вдасться дотягнутися до Дружківки, вони це зроблять. Якщо ні, то принаймні спробують встановити вогневий контроль над дорогами до Костянтинівки, з одного боку – з Покровська, з іншого – з Краматорська. Одна з проблем, власне, полягає в тому, що Костянтинівка розміщена в низині, яка лежить навколо висот – Часів Яр, Торецьк. Якщо вони візьмуть під контроль ці висоти, їм буде дуже легко встановити вогневий контроль як над містом, так і над логістичними маршрутами".

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Деталі: Станом на кінець травня-початок червня росіяни активно штурмують на цьому виступі піхотою, мотоциклами і навіть бронетехнікою. Відстань від виступу до околиць Костянтинівки складає 10-12 кілометрів.

Передісторія: 

  • В травні російська армія прорвалася за дорогу Покровськ – Костянтинівка в районі Малинівки – Нової Полтавки – Новооленівки й утворила загрозливий виступ – 10+ кілометрів завдовжки і десь стільки ж завширшки. Він розташований рівновіддалено від Покровська і Костянтинівки, тож тягне за собою ризик російського наступу одразу на ці два міста.

Донецька областьвійна
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