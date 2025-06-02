У Стамбулі стартували перемовини між Україною та Росією

У Туреччині розпочалися переговори між українською та російською делегаціями, під час яких сторони представлять ініціативи щодо припинення вогню та формули закінчення війни.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу Міністерства закордонних справ України

Деталі: Як зазначили у відомстві, переговори проходять у присутності турецької сторони.

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Зокрема, у залі, де проходять переговори, присутній міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан.

Також повідомляли, що на зустрічі буде присутній голова Національної розвідувальної служби Туреччини (МІТ) Ібрагім Калин.

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