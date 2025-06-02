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У Стамбулі стартували перемовини між Україною та Росією

Ірина Кутєлєва, Анастасія ПроцПонеділок, 2 червня 2025, 15:32
У Стамбулі стартували перемовини між Україною та Росією
скрин з видео МЗС

У Туреччині розпочалися переговори між українською та російською делегаціями, під час яких сторони представлять ініціативи щодо припинення вогню та формули закінчення війни.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу Міністерства закордонних справ України

Деталі: Як зазначили у відомстві, переговори проходять у присутності турецької сторони.

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Зокрема, у залі, де проходять переговори, присутній міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан.

Також повідомляли, що на зустрічі буде присутній голова Національної розвідувальної служби Туреччини (МІТ) Ібрагім Калин.

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Нагадаємо:

  • 1 червня президент Володимир Зеленський затвердив оновлений склад української делегації для переговорів із Росією у Стамбулі "щодо досягнення справедливого і сталого миру".
  • Як і в попередній делегації, очолює її міністр оборони Рустем Умєров, та з нового списку виключили Олексія Маловацького, начальника управління міжнародного та операційного права Центрального юридичного управління Генерального штабу Збройних Сил України.
  • Натомість були додані Андрій Фомін, Євгеній Острянський і Юрій Ковбаса.
  • Перед переговорами з росіянами перший заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця та член української делегації Олександр Бевз зустрілися з представниками європейських партнерів України – Німеччини, Італії та Великої Британії.

Туреччинаросійсько-українська війнапереговори
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