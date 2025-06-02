У Стамбулі стартували перемовини між Україною та Росією
Понеділок, 2 червня 2025, 15:32
У Туреччині розпочалися переговори між українською та російською делегаціями, під час яких сторони представлять ініціативи щодо припинення вогню та формули закінчення війни.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу Міністерства закордонних справ України
Деталі: Як зазначили у відомстві, переговори проходять у присутності турецької сторони.
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Зокрема, у залі, де проходять переговори, присутній міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан.
Також повідомляли, що на зустрічі буде присутній голова Національної розвідувальної служби Туреччини (МІТ) Ібрагім Калин.
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Нагадаємо:
- 1 червня президент Володимир Зеленський затвердив оновлений склад української делегації для переговорів із Росією у Стамбулі "щодо досягнення справедливого і сталого миру".
- Як і в попередній делегації, очолює її міністр оборони Рустем Умєров, та з нового списку виключили Олексія Маловацького, начальника управління міжнародного та операційного права Центрального юридичного управління Генерального штабу Збройних Сил України.
- Натомість були додані Андрій Фомін, Євгеній Острянський і Юрій Ковбаса.
- Перед переговорами з росіянами перший заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця та член української делегації Олександр Бевз зустрілися з представниками європейських партнерів України – Німеччини, Італії та Великої Британії.