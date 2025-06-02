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Переговори у Стамбулі завершились: Україна передала РФ список депортованих дітей

Олег Павлюк, Анастасія ПроцПонеділок, 2 червня 2025, 16:24
Переговори у Стамбулі завершились: Україна передала РФ список депортованих дітей
фото: Getty Images

У турецькому Стамбулі завершились переговори між українською та російською делегаціями. Перемовини тривали трохи понад годину. Українська сторона передала список депортованих дітей, яких Росія має повернути.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на російські пропагандистські ЗМІ "РИА Новости" й ТАСС

Деталі: Загалом переговори між представниками України та Росії тривали трохи більш як годину. Їм передувало вступне слово міністра закордонних справ Туреччини Хакана Фідана, який був присутній у переговорній залі.

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Завершення переговорів непрямо підтвердив голова Офісу президента України Андрій Єрмак, який написав у Telegram, що українська сторона "офіційно передала російській стороні список українських дітей, яких потрібно повернути".

"Йдеться про сотні дітей, яких Росія незаконно депортувала, примусово перемістила або утримує на тимчасово окупованих територіях", – написав Єрмак.

Нагадаємо:

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  • Перед переговорами з росіянами перший заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця та член української делегації Олександр Бевз зустрілися з представниками європейських партнерів України – Німеччини, Італії та Великої Британії.
  • Раніше ми також повідомляли, з якими пропозиціями делегація України вирушила до Стамбула.

Туреччинаросійсько-українська війнапереговори
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