Переговори у Стамбулі: Україна та РФ погодили обмін "всіх на всіх" двох категорій полонених

За підсумками переговорів у Стамбулі українська та російська делегації домовились про черговий обмін "всіх на всіх" важкопоранених і молодих військовослужбовців.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на слова міністра оборони Рустема Умєрова, який очолює делегацію України, "Інтерфакс-Україна" з посиланням на слова заступника начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони Вадима Скібіцького

Деталі: Умєров зазначив, що Україна на зустрічі в понеділок уперше побачила пропозиції Росії щодо припинення вогню і завершення війни, а відповіді на українські пропозиції Москва так і не надала.

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"Наші команди матимуть тиждень на вивчення документів, після чого ми зможемо скоординувати подальші кроки", – зазначив він.

Глава Міноборони водночас сказав, що сторони в питанні звільнення військовополонених домовились "зосередитись на конкретних категоріях, а не на числах".

"Ми домовились про обмін "всіх на всіх" важкопоранених і тяжкохворих військовополонених. Друга категорія – це молоді солдати, яким від 18 до 25 років, "всіх на всіх". Також ми домовились про повернення "6000 на 6000" тіл загиблих солдатів", – перелічив він.

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Представник ГУР Вадим Скібіцький уточнив, що у Стамбулі вдалося досягти домовленостей щодо конкретного механізму обміну:

"На сьогоднішній день ми досягли нового прогресу - так звана формула "всіх на всіх". Сьогодні ми погодили дві категорії, які будуть підлягати поверненню на Батьківщину, ми погодили механізми, визначили попередні терміни саме цього обміну".

За його словами необхідно буде зробити багато верифікацій, визначити всі категорії, щоб нікого не втратити й не забути.

Також Умєров підтвердив, що Україна передала Росії список із кількох сотень українських дітей, які були депортовані до РФ, і очікує дій Москви у цьому напрямку.

Іншим пунктом порядку денного переговорів була організація зустрічі на рівні лідерів із можливим залученням інших лідерів, наприклад президента США.

"Ми вважаємо, що подальша робота між делегаціями має сенс, якщо вона спрямована на підготовку зустрічі лідерів. Ми запропонували російській стороні провести зустріч на рівні лідерів до кінця цього місяця – з 20 по 30 червня. Це дуже важливо для переговорного процесу", – додав Умєров.

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