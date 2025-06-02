Ворог ударив дронами по приватному сектору та в самий центр Краматорська
Понеділок, 2 червня 2025, 17:46
Російські окупаційні війська завдали дронового удару по Краматорську Донецької області.
Джерело: міський голова Краматорська Олександр Гончаренко та журналіст "Радіо Свобода" Сергій Горбатенко в Facebook
Пряма мова Гончаренка: "Краматорськ зазнав ворожого удару - приватний сектор та центральна площа міста. За попередньою інформацією, були застосовані БпЛА.
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На 17:00 відомо про постраждалу жінку. Також є руйнування.
Встановлюємо остаточні наслідки. Небезпека ще не минула!".
Деталі: За словами журналіста Горбатенка, "по самому центру Краматорська вдарив російський ударний дрон літакового типу "Молния".