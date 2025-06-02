У РФ заявили, що запропонували Україні припинення вогню на окремих ділянках фронту на 2-3 дні
Голова російської делегації Володимир Мединський повідомив, що під час перемовин у Стамбулі 2 червня Росія запропонувала Україні тимчасове припинення вогню на 2–3 дні на окремих ділянках фронту.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на пропагандистські ЗМІ
Деталі: Мединський заявив, що РФ підготувала "меморандум" щодо припинення вогню і завершення розвʼязаної нею ж війни, який складається з двох частин.
Друга частина "меморандуму" передбачає "варіативність" і "кілька шляхів", зазначив він.
Серед іншого, за його словами, Росія запропонувала Україні на переговорах "припинення вогню" на 2-3 дні на окремих ділянках фронту, і українська сторона взяла час на вивчення пропозиції.
Також Мединський підтвердив підготовку "найбільш масштабного" обміну між Києвом і Москвою, до якого увійдуть важкопоранені та тяжкохворі, а також військові до 25 років, і обмін 6000 тіл загиблих.
Нагадаємо:
- Раніше про підсумки переговорів з росіянами розповіла українська сторона.
- Зустріч між делегаціями України та РФ, яка тривала трохи більше години, стала другою із 16 травня.
- "Європейська правда" перед тим повідомляла, з якими пропозиціями делегація України вирушила до Стамбула.