Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У РФ заявили, що запропонували Україні припинення вогню на окремих ділянках фронту на 2-3 дні

Олег Павлюк, Анастасія ПроцПонеділок, 2 червня 2025, 18:35
У РФ заявили, що запропонували Україні припинення вогню на окремих ділянках фронту на 2-3 дні
Ілюстративне фото: Getty Images

Голова російської делегації Володимир Мединський повідомив, що під час перемовин у Стамбулі 2 червня Росія запропонувала Україні тимчасове припинення вогню на 2–3 дні на окремих ділянках фронту.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на пропагандистські ЗМІ

Деталі: Мединський заявив, що РФ підготувала "меморандум" щодо припинення вогню і завершення розвʼязаної нею ж війни, який складається з двох частин.

Реклама:

Друга частина "меморандуму" передбачає "варіативність" і "кілька шляхів", зазначив він.

Серед іншого, за його словами, Росія запропонувала Україні на переговорах "припинення вогню" на 2-3 дні на окремих ділянках фронту, і українська сторона взяла час на вивчення пропозиції.

Також Мединський підтвердив підготовку "найбільш масштабного" обміну між Києвом і Москвою, до якого увійдуть важкопоранені та тяжкохворі, а також військові до 25 років, і обмін 6000 тіл загиблих.

РЕКЛАМА:

Нагадаємо:

російсько-українська війнапереговориРосіяУкраїна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
В Україні можливий дефіцит газу – Зеленський
У Москві погрожують зривом перемовин через атаку на авіацію – джерело
Бербок обрали президенткою Генасамблеї ООН
Переговори у Стамбулі: Україна та РФ погодили обмін "всіх на всіх" двох категорій полонених
Нардепка "Слуги народу" Колісник складає мандат
Мікроменеджмент Генштабу та Сирського заважає ефективно управляти військами – УП
Усі новини...
російсько-українська війна
ЗМІ: Мединський назвав вимогу України повернути депортованих дітей "шоу для європейських бабусь"
Переговори у Стамбулі: Україна та РФ погодили обмін "всіх на всіх" двох категорій полонених
Переговори у Стамбулі завершились: Україна передала РФ список депортованих дітей
Останні новини
21:18
Зеленський підтримав ідею Ердогана щодо зустрічі лідерів України, Росії, Туреччини та США
21:08
Навроцький уперше прокоментував свою перемогу на виборах президента Польщі
21:04
Зеленський прокоментував ідею росіян про "часткове" припинення вогню: "Ідіоти"
21:00
ЄС попереджає США: відповідь на мита Трампа може бути блискавичною
20:56
Зеленський: Україна отримала запрошення на саміт НАТО в Гаазі
20:48
Льодовики втратять майже 40% своєї маси через потепління: вчені кажуть, що це не найгірший сценарій
20:45
В Україні можливий дефіцит газу – Зеленський
20:40
Зеленський: Із 6000 тіл військових, що хочуть передати України росіяни, тільки 15% опізнаних
20:27
Отримували зарплату за фіктивну працівницю: у Дніпрі освітянки привласнили майже пів мільйона грн
20:26
У Москві погрожують зривом перемовин через атаку на авіацію – джерело
Усі новини...
Реклама:
Реклама: