У РФ заявили, що запропонували Україні припинення вогню на окремих ділянках фронту на 2-3 дні

Голова російської делегації Володимир Мединський повідомив, що під час перемовин у Стамбулі 2 червня Росія запропонувала Україні тимчасове припинення вогню на 2–3 дні на окремих ділянках фронту.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на пропагандистські ЗМІ

Деталі: Мединський заявив, що РФ підготувала "меморандум" щодо припинення вогню і завершення розвʼязаної нею ж війни, який складається з двох частин.

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Друга частина "меморандуму" передбачає "варіативність" і "кілька шляхів", зазначив він.

Серед іншого, за його словами, Росія запропонувала Україні на переговорах "припинення вогню" на 2-3 дні на окремих ділянках фронту, і українська сторона взяла час на вивчення пропозиції.

Також Мединський підтвердив підготовку "найбільш масштабного" обміну між Києвом і Москвою, до якого увійдуть важкопоранені та тяжкохворі, а також військові до 25 років, і обмін 6000 тіл загиблих.

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