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Росіяни атакували медичну автівку у Херсоні: є загиблий та поранені

Тетяна ОлійникПонеділок, 2 червня 2025, 19:10
Росіяни атакували медичну автівку у Херсоні: є загиблий та поранені
Фото з Telegram-каналу Прокудіна

Російська армія увечері 2 червня атакувала медичну автівку в середмісті Херсона, загинув водій.

Джерело: голова ОВА Олександр Прокудін, прокуратура Херсонщини

Деталі: Удар стався близько 17:00, транспортний засіб – згорів вщент.

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Смертельні травми дістав водій 1957 року народження. Також поранено двох працівників поліклініки: чоловіка та жінку, 1972 і 1966 років народження.

 
Фото з Telegram-каналу Прокудіна
 
Фото з Telegram-каналу Прокудіна

Прокуратура також повідомила про наслідки ударів по області: загалом за день зафіксовано 11 поранених у Херсоні, Антонівці, Білозерці та Станіславі. Серед постраждалих – п’ятирічна дитина.

Близько 04:00 військові РФ здійснили артилерійський обстріл Херсона. Травми, несумісні з життям, отримав 40-річний чоловік.

Херсонбойові діїросійсько-українська війна
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