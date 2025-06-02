Видання Axios дізналось від українського посадовця, який говорив на умовах анонімності, що, у переданому Росією "меморандумі" щодо припинення вогню та завершення війни збережені попередні ультимативні вимоги - зокрема щодо визнання російської окупації українських територій.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Axios

Деталі: За словами джерела Axios, позиція Росії, викладена в "меморандумі", залишається "звичною" і містить, зокрема, вимоги про виведення військ України з територій, на які претендує Росія.

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Російська делегація також запропонувала до 10 липня повернути незаконно вивезених 10 українських дітей – невелику частку з переліку, який передала Україна на переговорах.

За словами двох джерел Axios, глава російської делегації Володимир Мединський назвав "пропагандою" заяви про викрадення Росією десятків тисяч українських дітей і закликав не "кидатися божевільними цифрами".

"Ніякого викрадення немає. Російські солдати не викрадають. Вони лише врятували їх, бо їхнє життя було в небезпеці. Не влаштовуйте шоу для європейських співчутливих тіточок, які самі не мають дітей", – цитує Мединського Axios.

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