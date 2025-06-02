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Бербок обрали президенткою Генасамблеї ООН

Христина Бондарєва, Анастасія ПроцПонеділок, 2 червня 2025, 19:31
Бербок обрали президенткою Генасамблеї ООН
Ілюстративне фото: Getty Images

2 червня Організація Об’єднаних Націй обрала президенткою Генеральної асамблеї Анналену Бербок - колишню очільницю МЗС Німеччини. Її кандидатуру не підтримувала Росія.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Spiegel

Деталі: У таємному голосуванні за колишню очільницю дипломатії Німеччини проголосували 167 держав.

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Бербок була єдиною кандидаткою на посаду. Попри це, голосування відбулося у таємному режимі – за наполяганням одного з членів ООН. За інформацією з дипломатичних кіл, ініціатором таємного голосування стала Росія.

Москва не приховувала свого негативного ставлення до кандидатури Бербок, звинувачуючи її в "відвертій упередженості". 

Як міністерка закордонних справ, Бербок послідовно критикувала Росію за агресію проти України й виступала за жорсткий курс щодо Кремля, що неодноразово викликало обурення з боку російської влади.

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Нагадаємо:

  • Висунення Бербок після поразки її партії на парламентських виборах у Німеччині викликало певну критику в дипломатичних колах.
  • У своїй промові після обрання Бербок подякувала за довіру й пообіцяла бути "чесною посередницею" для всіх держав-членів ООН.
  • Раніше Бербок відмовилась від керівництва парламентською фракцією "Зелених" з особистих причин.
  • Згодом стало відомо, що її кандидатуру хочуть висунути на ротаційну посаду голови Генеральної асамблеї ООН.

ООН
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