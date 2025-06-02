Бербок обрали президенткою Генасамблеї ООН

2 червня Організація Об’єднаних Націй обрала президенткою Генеральної асамблеї Анналену Бербок - колишню очільницю МЗС Німеччини. Її кандидатуру не підтримувала Росія.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Spiegel

Деталі: У таємному голосуванні за колишню очільницю дипломатії Німеччини проголосували 167 держав.

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Бербок була єдиною кандидаткою на посаду. Попри це, голосування відбулося у таємному режимі – за наполяганням одного з членів ООН. За інформацією з дипломатичних кіл, ініціатором таємного голосування стала Росія.

Москва не приховувала свого негативного ставлення до кандидатури Бербок, звинувачуючи її в "відвертій упередженості".

Як міністерка закордонних справ, Бербок послідовно критикувала Росію за агресію проти України й виступала за жорсткий курс щодо Кремля, що неодноразово викликало обурення з боку російської влади.

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