Зеленський: Україна отримала запрошення на саміт НАТО в Гаазі
Понеділок, 2 червня 2025, 20:56
Під час розмови з журналістами у Zoom президент Володимир Зеленський повідомив, що Україну запросили на саміт НАТО в Гаазі, який відбудеться 24–25 червня.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на "Інтерфакс-Україна"
Деталі: Зеленський розповів журналістам про зустріч із генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, яка відбулась раніше в понеділок.
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"Нас запросили на саміт НАТО. Я думаю, це важливо", – додав він.
Глава держави не уточнив, як саме Україна буде представлена на саміті Альянсу, але сказав, що міністр закордонних справ Андрій Сибіга говоритиме зі своїми колегами "щодо інфраструктури".
Нагадаємо:
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- Раніше стало відомо, що через президента США Дональда Трампа у НАТО готують мінідекларацію саміту в Гаазі – ймовірно, без згадки України.
- Також ЗМІ писали, що американська сторона нібито виступає проти запрошення Володимира Зеленського на саміт НАТО. Проте держсекретар США Марко Рубіо заперечив таку інформацію.