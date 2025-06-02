Зеленський: Україна отримала запрошення на саміт НАТО в Гаазі

Під час розмови з журналістами у Zoom президент Володимир Зеленський повідомив, що Україну запросили на саміт НАТО в Гаазі, який відбудеться 24–25 червня.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на "Інтерфакс-Україна"

Деталі: Зеленський розповів журналістам про зустріч із генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, яка відбулась раніше в понеділок.

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"Нас запросили на саміт НАТО. Я думаю, це важливо", – додав він.

Глава держави не уточнив, як саме Україна буде представлена на саміті Альянсу, але сказав, що міністр закордонних справ Андрій Сибіга говоритиме зі своїми колегами "щодо інфраструктури".

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