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Зеленський прокоментував ідею росіян про "часткове" припинення вогню: "Ідіоти"

Олег Павлюк, Тетяна ОлійникПонеділок, 2 червня 2025, 21:04
Зеленський прокоментував ідею росіян про часткове припинення вогню: Ідіоти
Зеленський. Фото - getty images

Президент Володимир Зеленський вважає, що російська пропозиція про тимчасове й обмежене припинення вогню покликана відтягувати санкції з боку США.

Джерело: брифінг Зеленського, "Європейська правда" з посиланням на "Укрінформ"

Деталі: Зеленський піддав критиці пропозицію Росії про припинення вогню "на два-три дні, щоб забирати вбитих з поля бою".

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"Я вважаю, що ідіоти, тому що, в принципі, ceasefire – для того, щоб не було вбитих", – додав він.

На думку президента, для Росії припинення вогню – "це питання просто невеличкої паузи у війні".

"Тому дуже хочеться, щоби наші американські партнери все ж таки сильними кроками спрямували пакет санкцій в Сенат і щоб дотиснули рускіх до припинення вогню сильними санкціями. По-іншому вони поки що не розуміють. І ми вважаємо, що це справедливо", – сказав Зеленський.

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Він додав, що "все-таки вже третій місяць йде з того моменту, як США дали сигнал щодо повного припинення вогню, і ми їх підтримали".

Як повідомлялось, за підсумками зустрічі 16 травня сторони змогли досягти домовленості про чергові обміни окремих категорій військових, також Київ передав список із кількох сотень викрадених Росією українських дітей.

Водночас стало відомо про ультимативні вимоги, які Росія висунула Україні для повного припинення вогню.

переговоримир
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