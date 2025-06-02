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Росія вбила двох жінок на Купʼянщині

Анастасія ПроцПонеділок, 2 червня 2025, 21:30
Росія вбила двох жінок на Купʼянщині
ФОТО: ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА ПРОКУРАТУРА

2 червня внаслідок російського обстрілу села Ківшарівка Купʼянського району зхарківської області загинули дві жінки. 

Джерело: Офіс генерального прокурора

Деталі: За даними слідства, близько 16:30 російські військові обстріляли житловий квартал у Ківшарівці.

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На місці загинула 64-річна жінка. Ще одна місцева мешканка, 62 років, дістала тяжкі поранення й згодом померла.

 
фото: Харківська обласна прокуратура

Купʼянська окружна прокуратура розпочала досудове розслідування за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України - порушення законів і звичаїв війни, що спричинило загибель людей.

 
фото: Харківська обласна прокуратура

У прокуратурі повідомили, що разом із поліцією проводять необхідні процесуальні дії для документування воєнного злочину.

Харківська областьжертви
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