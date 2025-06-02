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Білий дім: Трамп не відкидає участі в зустрічі з Зеленським і Путіним

Олег Павлюк, Тетяна ОлійникПонеділок, 2 червня 2025, 21:49
Білий дім: Трамп не відкидає участі в зустрічі з Зеленським і Путіним
Трамп. Фото - getty images

Речниця Білого дому Керолайн Левітт підтвердила, що президент США Дональд Трамп відкритий до участі в потенційній зустрічі лідерів України та Росії.

Джерело: про це вона сказала під час спілкування з журналістами на території Білого дому в понеділок, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: Левітт нагадала слова Трампа про те, що "він відкритий до" участі в зустрічі Зеленського й Путіна, "якщо до того дійде".

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"Але він хоче, щоб обидва лідери та обидві сторони сіли за стіл переговорів. І ми бачили, як вони це зробили сьогодні на прохання президента Трампа", – додала вона.

Речниця Білого дому вкотре повторила, що адміністрація президента США виступає за якнайшвидше завершення війни.

"Загинуло занадто багато людей. І президент хоче, щоб ця війна закінчилася за столом переговорів. І він чітко дав це зрозуміти обом лідерам – як публічно, так і приватно", – зазначила Левітт.

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Турецька сторона сподівається, що зможе організувати зустріч президента США Дональда Трампа, президента України Володимира Зеленського та Владіміра Путіна у Стамбулі чи в Анкарі, заявив у понеділок президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган.

Ще раніше ідею зустрічі між лідерами Туреччини, США, Росії та України від Анкари озвучив турецький глава МЗС Хакан Фідан.

Її у понеділок підтримав президент України Володимир Зеленський.

ТрампЗеленськийПутінпереговори
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