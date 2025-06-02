"Слідство.Інфо": Ахметов роками приховував свою другу родину та їхнє майно у Конча-Заспі та Куршевелі

Журналісти "Слідства.Інфо" з’ясували, що найбагатший українець Рінат Ахметов майже 18 років приховував стосунки з Аліною Литвиненко, їхніх двох спільних дітей, а також елітну нерухомість, оформлену на них: палац у Конча-Заспі, 12 гектарів землі та шале у французькому Куршевелі вартістю 78 мільйонів євро.

Джерело: розслідування "Слідства.Інфо"

Деталі: За даними журналістів, у 2007 році уродженка Донецька Аліна Литвиненко придбала маєток у Козині (Конча-Заспа) у компанії з Британських Віргінських Островів "Медко Сервісіз Лімітед", пов’язаної з групою System Capital Management (СКМ) Ахметова.

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Журналісти "Слідства.Інфо" отримали копію договору купівлі-продажу будинку, проаналізували його разом із юристом і виявили, що угода не схожа на справжній продаж майна.

Юрист антикорупційного центру "Межа" Микола Салімов звернув увагу, що в угоді про купівлю-продаж будинку зазначено: виплата може здійснюватися протягом восьми років з моменту підписання договору. Водночас у документі відсутні будь-які положення про розстрочку чи графік платежів, а сам будинок переходить у власність покупця вже наступного дня після підписання. Така практика, за словами юриста, є доволі нетиповою для подібних правочинів.

фото: "Слідство.Інфо"

Також "Слідство.Інфо" повідомляє, що і продавець, і покупець були представлені особами, пов’язаними з групою СКМ та оточенням Ріната Ахметова. Угоду з боку продавця підписував Олексій Романов - помічник на громадських засадах народного депутата восьмого скликання Юрія Воропаєва, якого медіа називають юристом Ахметова. Інтереси покупця за довіреністю представляв Андрій Мустафа, який, за інформацією джерел "Слідства.Інфо" в податковій, отримував заробітну плату у СКМ.

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Розслідувачі зазначають, що не знайшли у відкритих джерелах жодної інформації про Аліну Литвиненко — ні профілів у соцмережах, ні контактних номерів чи електронної пошти. Водночас їм вдалося відшукати два її фото.

фото: "Слідство.Інфо"

Повідомляється, що після купівлі будинку площею 1157 квадратних метрів Литвиненко почала облаштовувати територію: довкола маєтку поступово з’являлися додаткові будівлі — котельня, альтанка, насосна, баня, огорожа, ворота, садові доріжки, будинок охорони.

Паралельно Литвиненко відкрила салон краси у Донецьку, а з 2013 року стала власницею дорогих авто - серед них Range Rover, Bentley, Mercedes GL 500 та Porsche Cayenne.

У 2017 році жінка стала власницею компанії "Козін-Люкс", якою до того володів Ахметов. Зазначається, що на балансі цієї компанії – ще майже 12 гектарів землі у Козині.

Між 2014 і 2017 роками, за даними розслідування, у Ахметова та Литвиненко народилося двоє дітей - Даніяр та Даміра. 11-річний Даніяр та 7-річна Даміра володіють французькою компанією "ALMARIN PROPERTIES", що є власницею шале у Куршевелі площею 217 кв. м і вартістю майже 78 млн євро.

Згідно з останнім доступним публічним звітом, директоркою компанії є Анна Нечай - донька Юрія Воропаєва. У документах батьками обох дітей вказані Рінат Ахметов і Аліна Литвиненко. Наприкінці звіту стоять їхні підписи.

фото: "Слідство.Інфо"

У компанії СКМ на запит журналістів відповіли: "Ми не коментуємо особисте життя. Єдине, що можемо сказати: сімейний стан пана Ахметова не змінився".

Журналісти також нагадують, що в інтерв’ю трирічної давнини для швейцарського видання Le Temps Рінат Ахметов згадував лише просинів Даміра і Алміра.Про інших жінок, окрім дружини Лілії Ахметової (у дівоцтві - Смирнової), бізнесмен публічно не згадував.