Генштаб: Від початку доби на фронті відбулось 117 бойових зіткнень

За добу 2 червня на фронті відбулось 117 бойових зіткнень, з них 36 – на Покровському напрямку.

Джерело: зведення Генштабу станом на 2 червня

Дослівно: "З початку доби відбулося 117 бойових зіткнень, противник завдав 2 ракетних та 49 авіаційних ударів, застосувавши три ракети та 78 керованих авіабомб, 1353 ударів дронами-камікадзе, здійснив майже 4000 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів".

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Деталі: На Харківському напрямку Сили оборони відбили два ворожі штурми в районі Вовчанська та в напрямку Довгенького, ще один бій на даний час триває.

Ворог сім разів атакував наші укріплення на Куп’янському напрямку в районах населених пунктів Западне, Степова Новоселівка, Піщане, Загризове та Зелений Гай.

На Лиманському напрямку сьогодні російські війська 15 разів штурмували позиції українських захисників поблизу населених пунктів Греківка, Ольгівка, Новий Мир, Глущенкове, Рідкодуб, Карпівка, Зелена Долина, Торське та в напрямку Григорівки.

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На Сіверському напрямку Сили оборони відбили п’ять атак російських військ в районі Григорівки, Верхньокам’янського та в напрямку Серебрянки.

Сьогодні наші війська відбили чотири атаки противника в бік Білої Гори та Курдюмівки на Краматорському напрямку, ще один бій на даний час триває.

На Торецькому напрямку окупанти за сьогодні дев’ять разів штурмували позиції наших оборонців у районах населених пунктів Диліївка, Плещіївка, Торецьк та в напрямку Яблунівки.

На Покровському напрямку впродовж дня ворог здійснив 36 штурмових та наступальних дій. Активність російських окупантів спостерігалася в районах населених пунктів Полтавка, Миролюбівка, Єлизаветівка, Малинівка, Лисівка, Даченське, Удачне, Новосергіївка, Муравка, Котлярівка, Андріївка та у напрямку Покровська.

На Новопавлівському напрямку загарбники здійснили 19 атак на позиції українських військ, противник намагався просунутися в районах Костянтинопіль, Одрадне, Новосілка, Вільне Поле, Зелене Поле, Новопіль, та в бік Новоукраїнки і Комара.

На Оріхівському напрямку українські захисники відбили наступ ворога поблизу населеного пункту Степове.

Сили оборони України на Курському напрямку сьогодні відбили 15 атак загарбницької армії, ще два боєзіткнення залишаються незавершеними.