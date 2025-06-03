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Новий президент Румунії запевнив у подальшій підтримці України

Олег Павлюк, Іван Д'яконовВівторок, 3 червня 2025, 00:22
Новий президент Румунії запевнив у подальшій підтримці України
Нікушор Дан. Фото: Getty Images

Новий президент Румунії Нікушор Дан підтвердив наміри продовжувати підтримку України в умовах російської агресії, наголосивши на безпековому значенні цього кроку для самої Румунії.

Джерело: Дан під час спілкування з журналістами на саміті "Бухарестської девʼятки" у Вільнюсі, передає "Європейська правда" з посиланням на Digi24

Деталі: Дана запитали, чи буде Румунія більш прозорою щодо військової допомоги, наданої Україні, на що він відповів, що ще "не зміг оцінити, які переваги і які ризики".

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"Хай там як, Румунія продовжуватиме підтримувати Україну, тому що йдеться про нашу власну безпеку", – наголосив він.

"Одна річ – бути в нинішній ситуації, з сусідом на східному кордоні – Україною, з якою ми маємо договір від 1997 року, а інше – мати Росію або країну… яка стає Білоруссю", – додав румунський президент.

Він припустив, що деталі військової допомоги обговорить під час візиту до України, який може статись найближчим часом.

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Про нового президента Румунії у деталях – в статті редактора "Європейської правди" Сергія Сидоренка Ворог забудовників, мер столиці, олімпієць. Хто такий Нікушор Дан, новий президент Румунії

Передісторія:

Румуніядопомога Україні
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