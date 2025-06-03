Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

На тимчасово окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей зникла електрика – окупанти

Іван Д'яконовВівторок, 3 червня 2025, 02:00
На тимчасово окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей зникла електрика – окупанти
Фото: Володимир Сальдо

Російська окупаційна адміністрація на тимчасово окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей заявила про масштабне знеструмлення. 

Джерело: підконтрольні Росії гауляйтери окупаційних адміністрацій – Євген Балицький у Запорізькій області та Володимир Сальдо в Херсонській

Деталі: Окупант Балицький заявляє, що без електропостачання залишилася вся підконтрольна Росії частина Запорізької області. 

Реклама:

За словами колаборанта Сальдо, понад 100 тисяч людей у 150 населених пунктах Херсонської області залишилися без світла. Він стверджує, що нібито "осколками збитих БпЛА" пошкоджено підстанцію в Генічеському районі, поблизу кордону Херсонської області з Кримом, а також підстанцію в Мелітопольському районі Запорізької області.

Наразі редакція "Української правди" не може незалежно перевірити цю інформацію.

окупаціяелектроенергія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Умєров: Виглядає так, що росіяни знову тягнуть час, щоб створити "картинку дипломатії"
Зеленський: Росія на перемовинах визнала, що викрала дітей
фото"Слідство.Інфо": Ахметов роками приховував свою другу родину та їхнє майно у Конча-Заспі та Куршевелі
В Україні можливий дефіцит газу – Зеленський
Бербок обрали президенткою Генасамблеї ООН
Переговори у Стамбулі: Україна та РФ погодили обмін "всіх на всіх" двох категорій полонених
Усі новини...
окупація
Росіяни окупували Костянтинівку на Сумщині: під загрозою сусідні села – DeepState
З окупації повернули молодь: 18-річна дівчина провела на захопленій території майже все дитинство
У травні Росія провела на 19% більше штурмів, ніж у квітні – DeepState
Останні новини
04:24
Велика Британія інвестує $2,7 мільярда у дрони, спираючись на досвід війни в Україні
03:32
У Чернігові внаслідок атаки російських БпЛА згорів будинок, двоє поранених – МВА
03:00
У Лондоні затримали четвертого підозрюваного у справі підпалів, пов’язаних із британським прем’єром
02:16
Вучич знову поскаржився на "спробу держперевороту" в Сербії
02:00
На тимчасово окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей зникла електрика – окупанти
01:06
Росіяни окупували Костянтинівку на Сумщині: під загрозою сусідні села – DeepState
00:22
Новий президент Румунії запевнив у подальшій підтримці України
23:44
Генштаб: Від початку доби на фронті відбулось 117 бойових зіткнень
23:39
Новини економіки 2 червня: Україні загрожує дефіцит газу, поява регулятора грального бізнесу
23:19
Умєров: Виглядає так, що росіяни знову тягнуть час, щоб створити "картинку дипломатії"
Усі новини...
Реклама:
Реклама: