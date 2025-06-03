На тимчасово окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей зникла електрика – окупанти

Російська окупаційна адміністрація на тимчасово окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей заявила про масштабне знеструмлення.

Джерело: підконтрольні Росії гауляйтери окупаційних адміністрацій – Євген Балицький у Запорізькій області та Володимир Сальдо в Херсонській

Деталі: Окупант Балицький заявляє, що без електропостачання залишилася вся підконтрольна Росії частина Запорізької області.

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За словами колаборанта Сальдо, понад 100 тисяч людей у 150 населених пунктах Херсонської області залишилися без світла. Він стверджує, що нібито "осколками збитих БпЛА" пошкоджено підстанцію в Генічеському районі, поблизу кордону Херсонської області з Кримом, а також підстанцію в Мелітопольському районі Запорізької області.

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