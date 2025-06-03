У Лондоні затримали четвертого підозрюваного у справі підпалів, пов’язаних із британським прем’єром

Поліція Лондона заарештувала четвертого чоловіка у справі серії підпалів, пов’язаних із прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером.

Джерело: повідомлення поліції, пише "Європейська правда"

Деталі: 48-річного підозрюваного затримали в понеділок в аеропорту Станстед після перевірки згідно з законом про тероризм 2000 року.

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Згодом його заарештували за підозрою у змові з метою підпалу з наміром загрожувати життю.

Справу про підпали відкрито через три інциденти: підпал автомобіля в Кентіш-Тауні, пожежу в приватному будинку прем’єра на тій самій вулиці та пожежу в його колишньому помешканні в Іслінгтоні.

Ім’я затриманого поки не розголошується. Наразі він перебуває під вартою в одному з відділків лондонської поліції.

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Раніше у цій справі вже були висунуті обвинувачення трьом особам – українцям Петру Починку (34 роки) та Роману Лавриновичу (21 рік), а також Станіславу Карпюку (26 років), який є громадянином Румунії українського походження.

Лавриновича обвинувачують у трьох епізодах підпалу з наміром загрожувати життю. Починку та Карпюку висунуто обвинувачення у змові з метою підпалу з таким самим наміром.

Усі троє мають постати перед судом Олд-Бейлі вже в п’ятницю, 6 червня.