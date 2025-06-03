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Росія вдарила "Шахедами" по Чернігову: четверо поранених, зруйновані житлові будинки

Іван Д'яконовВівторок, 3 червня 2025, 04:35
Росія вдарила Шахедами по Чернігову: четверо поранених, зруйновані житлові будинки
фото: Вʼячеслав Чаус

У ніч на 3 червня російські безпілотники атакували Чернігів. Внаслідок атаки пошкоджено житлові будівлі та поранено чотирьох людей.

Джерело: начальник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський

Пряма мова Брижинського: "Зафіксовано влучання шахеда в приватному секторі. Є жертви серед людей".

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Деталі: За словами Брижинського, внаслідок удару поранення дістали дві людини. Одного з постраждалих госпіталізовано у важкому стані, інша особа отримала поранення середньої тяжкості. 

Внаслідок атаки згорів приватний будинок. Також пошкоджено пʼятиповерховий житловий будинок і кілька інших приватних осель.

Пізніше голова Чернігівської ОВА Вʼячеслав Чаус повідомив про збільшення кількості постраждалих до трьох осіб. Жінка та двоє чоловіків з серйозними травмами госпіталізовані.

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Фото: Дмитро Брижинський
 
Фото: Дмитро Брижинський

Пряма мова Чауса: "Є пошкодження багатоповерхівок, школи, кількох магазинів, зупинки, будинків у приватному секторі. Ворог також влучив у промислове підприємство".

Оновлено: За оновленою інформацією від Брижинського, кількість постраждалих зросла до чотирьох. Дві жінки і два чоловіки доставлені до лікарень. 

жертвиЧернігівбезпілотникиросійсько-українська війна
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