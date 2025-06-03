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Південна Корея обирає нового президента після найглибшої конституційної кризи десятиліття

Іван Д'яконовВівторок, 3 червня 2025, 05:40
Південна Корея обирає нового президента після найглибшої конституційної кризи десятиліття
Фото: Getty Images

У Південній Кореї 3 червня стартували дострокові президентські вибори, які стали наслідком гучного імпічменту колишнього глави держави Юн Сук Йоля після його невдалої спроби запровадити воєнний стан наприкінці грудня 2024 року.

Джерело: Bloomberg

Деталі: У вівторок, 3 червня, у Південній Кореї розпочалося голосування на президентських виборах. 

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Виборчі дільниці відкрилися о 6:00 за місцевим часом і працюватимуть до 20:00. За даними Національної виборчої комісії, станом на 9:00 проголосували близько 2,5 мільйона виборців, або 5,7% електорату.

Загалом зареєстровано приблизно 44,4 мільйона виборців, із яких понад 15 мільйонів скористалися правом дострокового голосування минулого тижня.

Вибори відбуваються після імпічменту президента Юн Сук Йоля та рішення Конституційного суду, ухваленого у відповідь на його невдалу спробу запровадити в країні воєнний стан у грудні 2024 року.

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Юн заявив, що рішення запровадити воєнний стан було вимушеним – мовляв, це була відповідь на тривалу бездіяльність парламенту та прихильне ставлення частини опозиції до Північної Кореї. 

Юн став третім президентом, якого відправили у відставку за останні 21 рік.

Фаворитом передвиборчих перегонів є кандидат від опозиційної Демократичної партії Лі Чже Мюн, який випереджає Кім Мун Су – кандидата від правлячої консервативної партії, який має схожі політичні погляди з колишнім президентом. Третій кандидат – Лі Чжун Сок із Партії реформ – фактично розділив голоси консервативного електорату.

Зовнішня політика стала головною темою виборчої кампанії. Хоча всі троє кандидатів загалом підтримують продовження тристоронньої співпраці з США та Японією, Лі Чже Мюн виступає за збалансованіші відносини з Пекіном і не виключає діалогу з Північною Кореєю. Його опонент Кім Мун Су, навпаки, займає жорстку позицію щодо КНДР і прагне укласти ядерний альянс з США накшталт НАТО.

Південна Кореявибори
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