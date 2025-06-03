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Іран планує відхилити пропозицію США щодо нової ядерної угоди – Reuters

Іван Д'яконовВівторок, 3 червня 2025, 06:45
Іран планує відхилити пропозицію США щодо нової ядерної угоди – Reuters
Спецпосланець президента США Стів Віткофф і міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі. Фото: Getty Images

Іран планує відхилити пропозицію США щодо врегулювання багаторічного ядерного конфлікту. В Тегерані вважають, що документ є "одностороннім" і не враховує ключових інтересів Ісламської Республіки, зокрема права на збагачення урану.

Джерело: Reuters з посиланням на високопоставленого іранського дипломата, близького до переговорної групи

Деталі: За словами іранського дипломата, Тегеран "готує офіційну відмову на пропозицію США" щодо нової ядерної угоди. За його словами, вона є "безперспективною", оскільки не містить жодних поступок з боку Вашингтона щодо ключових вимог Ірану.

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Американську пропозицію передав Тегерану міністр закордонних справ Оману Саїд Бадр аль-Бусаїді, який виступає посередником у переговорах між США та Іраном.

Після п’яти раундів переговорів між міністром закордонних справ Ірану Аббасом Аракчі та спецпосланцем президента Дональда Трампа на Близькому Сході Стівом Віткоффом, домовленості досі не досягнуто.

Серед головних каменів спотикання – відмова Тегерана погодитися на вимогу США припинити збагачення урану, а також передати за кордон увесь наявний запас високозбагаченого урану – сировини, яку можна використати для створення ядерної зброї.

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Іран також наполягає на негайному і повному скасуванні всіх американських санкцій, запроваджених з 2018 року за "підтримку тероризму або розповсюдження зброї". 

"Президент Трамп чітко дав зрозуміти, що Іран ніколи не отримає ядерну бомбу. Спеціальний посланник Віткофф надіслав іранському режиму детальну і прийнятну пропозицію, і в їхніх інтересах її прийняти", – заявила речниця Білого дому Керолайн Левітт.

Дослівно: "Дипломат зазначив, що, за оцінкою "комітету Ірану з ядерних переговорів" під керівництвом верховного лідера аятоли Алі Хаменеї, пропозиція США є "абсолютно односторонньою" і не відповідає інтересам Тегерана..

Тому, за словами дипломата, Тегеран вважає її "неприйнятною" і вважає, що вона є односторонньою спробою нав'язати Ірану "невигідну угоду" через надмірні вимоги".

Деталі: Іран заявляє, що готовий погодитися на певні обмеження щодо збагачення урану, але потребує надійних гарантій, що Вашингтон не відмовиться від майбутньої угоди.

Головний ворог Ірану – Ізраїль, який вважає іранську ядерну програму екзистенційною загрозою, неодноразово погрожував бомбардувати ядерні об'єкти Ісламської Республіки, аби не допустити здобуття Тегераном ядерної зброї.

Іранядерна зброяСША
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