Масована атака російських БпЛА на Балаклію: є загиблий і поранений
Вівторок, 3 червня 2025, 07:02
В ніч на 3 червня Росія здійснила масовану атаку безпілотниками на Балаклії Ізюмського району Харківщини, внаслідок чого загинув один цивільний, ще один зазнав поранень.
Джерело: начальник Балаклійської міської військової адміністрації Віталій Карабанов
Деталі: За словами Карабанова, внаслідок атаки зафіксовано декілька влучань по території міста.
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Пряма мова: "Частина ударів припала на цивільне підприємство та відкриту місцевість. Також зафіксовано загоряння сухої рослинності.
На жаль, маємо одного загиблого та одного пораненого серед працівників підприємства".