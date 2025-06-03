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Масована атака російських БпЛА на Балаклію: є загиблий і поранений

Іван Д'яконовВівторок, 3 червня 2025, 07:02
Масована атака російських БпЛА на Балаклію: є загиблий і поранений
Ілюстративне фото з соцмереж

В ніч на 3 червня Росія здійснила масовану атаку безпілотниками на Балаклії Ізюмського району Харківщини, внаслідок чого загинув один цивільний, ще один зазнав поранень.

Джерело: начальник Балаклійської міської військової адміністрації Віталій Карабанов

Деталі: За словами Карабанова, внаслідок атаки зафіксовано декілька влучань по території міста.

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Пряма мова: "Частина ударів припала на цивільне підприємство та відкриту місцевість. Також зафіксовано загоряння сухої рослинності. 

На жаль, маємо одного загиблого та одного пораненого серед працівників підприємства". 

Харківська областьжертвибезпілотники
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