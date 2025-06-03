РФ вночі атакувала Одесу: пошкоджено будинки, цивільну інфраструктуру, згоріли автівки
Вівторок, 3 червня 2025, 07:19
У ніч на 3 червня російські загарбники вчергове атакували Одесу, у результаті чого були пошкоджені будинки і цивільна інфраструктура, поки без постраждалих.
Джерело: Труханов у Telegram
Пряма мова Труханова: "Чергова нічна російська атака. Пошкоджено житлові будинки, цивільну інфраструктуру, згоріли автівки. На даний момент повідомлення про постраждалих відсутні".
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Деталі: За словами мера, на місці працює оперативний штаб, найближчим часом буде організовано консультації щодо отримання допомоги з міського бюджету, а також компенсації за програмою єВідновлення.
Комунальні служби займуться відновлювальними роботами та прибиранням.