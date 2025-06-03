Втрати росіян у війні проти України перевалили за 990 тисяч військових
Вівторок, 3 червня 2025, 07:36
За минулу добу російські загарбники втратили на фронті вбитими та пораненими 1 100 військових. Загальні втрати ворога з початку агресії досягли 990 800 військових.
Джерело: Генштаб ЗСУ
Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.06.25 орієнтовно склали:
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- особового складу ‒ близько 990 800 (+1 100) осіб,
- танків ‒ 10 881 (+7) од,
- бойових броньованих машин ‒ 22671 (+8) од,
- артилерійських систем – 28623 (+48) од,
- РСЗВ – 1402 (+1) од,
- засобів ППО ‒ 1176 (+1) од,
- літаків – 384 (+12) од,
- гелікоптерів – 336 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 38 748 (+126),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 50 607 (+145) од.