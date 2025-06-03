Втрати росіян у війні проти України перевалили за 990 тисяч військових

За минулу добу російські загарбники втратили на фронті вбитими та пораненими 1 100 військових. Загальні втрати ворога з початку агресії досягли 990 800 військових.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.06.25 орієнтовно склали:

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