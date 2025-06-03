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Втрати росіян у війні проти України перевалили за 990 тисяч військових

Станіслав ПогоріловВівторок, 3 червня 2025, 07:36
Втрати росіян у війні проти України перевалили за 990 тисяч військових
фото: getty Images

За минулу добу російські загарбники втратили на фронті вбитими та пораненими 1 100 військових. Загальні втрати ворога з початку агресії досягли 990 800 військових.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.06.25 орієнтовно склали:

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  • особового складу ‒ близько 990 800 (+1 100) осіб,
  • танків ‒ 10 881 (+7) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 22671 (+8) од,
  • артилерійських систем – 28623 (+48) од,
  • РСЗВ – 1402 (+1) од,
  • засобів ППО ‒ 1176 (+1) од,
  • літаків – 384 (+12) од,
  • гелікоптерів – 336 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 38 748 (+126),
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 50 607 (+145) од.

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