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В РФ засудили сім’ю мелітопольців за начебто підрив колаборанта і диверсії за залізниці

Станіслав ПогоріловВівторок, 3 червня 2025, 08:50
В РФ засудили сім’ю мелітопольців за начебто підрив колаборанта і диверсії за залізниці
Засуджена судом РФ сім’я мелітопольців, фото: "Медиазона"

Південний окружний військовий суд у Ростові-на-Дону засудив від 20 років до довічного ув'язнення чоловіка, його дружину і матір з окупованого Мелітополя за начебто підрив місцевого колаборанта, а також спробу підірвати ділянку залізниці.

Джерело: "Медиазона", "Настоящее время"

Деталі: Повідомляється, що 29-річного жителя окупованого Мелітополя Артема Мурдіда засудили до до довічного терміну, його цивільну дружину Ганну Вошкодер - до 20 років колонії загального режиму і матір Анну Мурдід - до 22 років колонії. Перші вісім років чоловік проведе у в'язниці, решту строку - у колонії суворого режиму.

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За версією росіян, колишній інкасатор "Ощадбанку" Артем Мурдід, його дружина і мати були членами "терористичної спільноти", якою керував невстановлений співробітник СБУ. А жінки начебто займалися спостереженням за "об'єктами злочинних посягань".

Російське слідство стверджує, що засуджені готували чотири підриви. Єдиною успішною атакою став підрив автомобіля директора ГУП "Міський транспорт" Івана Ткача, який співпрацював із російською владою. Унаслідок вибуху Ткач загинув, а співробітниця підприємства Олена Сиващенко дістала серйозні поранення, але вижила.

Крім того, за даними слідства, сім'я начебто намагалася підірвати ділянку залізниці, а сам Артем наодинці спробував підірвати начальника залізничної станції Дерябіна та голову окупаційної адміністрації Мелітополя.

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Під час дебатів Артем Мурдід заявив, що про суть висунутих звинувачень дізнався від представників правоохоронних органів Росії, які "створили певні фізичні умови - насильство і тортури". Унаслідок тортур, за його словами, він був змушений був дати свідчення, на яких ґрунтується обвинувачення. Про застосування тортур також розповіла його мама, Анна Мурдід.

Мелітопольросійсько-українська війнасуд
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